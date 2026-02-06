https://1prime.ru/20260206/putin-867227872.html
Путин участвует в торжественном открытии Года единства народов России
Путин участвует в торжественном открытии Года единства народов России - 06.02.2026, ПРАЙМ
Путин участвует в торжественном открытии Года единства народов России
Президент России Владимир Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России, передает корреспондент РИА Новости. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T00:17+0300
2026-02-06T00:17+0300
2026-02-06T00:17+0300
россия
экономика
общество
рф
владимир путин
дмитрий песков
сергей кириенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867227872.jpg?1770326251
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал, что Путин выступит на торжественном мероприятии в честь открытия Года единства народов страны.
Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначены первый замглавы администрации Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин, дмитрий песков, сергей кириенко
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Кириенко
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал, что Путин выступит на торжественном мероприятии в честь открытия Года единства народов страны.
Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначены первый замглавы администрации Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.