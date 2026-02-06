Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.02.2026 Путин участвует в торжественном открытии Года единства народов России
Путин участвует в торжественном открытии Года единства народов России
Путин участвует в торжественном открытии Года единства народов России
Президент России Владимир Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России, передает корреспондент РИА Новости. | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал, что Путин выступит на торжественном мероприятии в честь открытия Года единства народов страны. Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание". Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначены первый замглавы администрации Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
россия, общество, рф, владимир путин, дмитрий песков, сергей кириенко
Путин участвует в торжественном открытии Года единства народов России

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал, что Путин выступит на торжественном мероприятии в честь открытия Года единства народов страны.
Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначены первый замглавы администрации Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
 
Чаты
