Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева

2026-02-06T12:50+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он (Путин - ред.) примет предпринимателя и председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. Вы знаете, он возглавлял и Краснодарский край в свое время, и был руководителем министерства сельского хозяйства, как хорошо известно", - сказал Песков журналистам.

