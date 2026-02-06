https://1prime.ru/20260206/putin-867242485.html
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева - 06.02.2026, ПРАЙМ
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева
Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T12:50+0300
2026-02-06T12:50+0300
2026-02-06T12:50+0300
экономика
россия
рф
краснодарский край
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867242348_0:332:2463:1717_1920x0_80_0_0_66e2fa29606fd2207f28e70fdefb8a9a.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он (Путин - ред.) примет предпринимателя и председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. Вы знаете, он возглавлял и Краснодарский край в свое время, и был руководителем министерства сельского хозяйства, как хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
рф
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867242348_0:101:2463:1948_1920x0_80_0_0_8550fe0a63eba5c05d66a1cd4da34c4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева
Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева - Песков