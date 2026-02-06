Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева
Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он (Путин - ред.) примет предпринимателя и председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. Вы знаете, он возглавлял и Краснодарский край в свое время, и был руководителем министерства сельского хозяйства, как хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
россия, рф, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:50 06.02.2026
 
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с А.Ткачевым
Встреча президента РФ В.Путина с А.Ткачевым. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он (Путин - ред.) примет предпринимателя и председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. Вы знаете, он возглавлял и Краснодарский край в свое время, и был руководителем министерства сельского хозяйства, как хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
 
