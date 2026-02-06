https://1prime.ru/20260206/putin-867247901.html

Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева

Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева - 06.02.2026, ПРАЙМ

Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева

Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T14:05+0300

2026-02-06T14:05+0300

2026-02-06T14:23+0300

россия

краснодарский край

сочи

геленджик

владимир путин

дмитрий песков

туризм

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева."Александр Николаевич, вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением", - сказал Путин на встрече с Ткачевым.Главе государства были представлены достижения "Мантеры" в туристической сфере, отдельно затронут вопрос строительства новых дорог для увеличения доступности южных курортов.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя встречу, напомнил, что Ткачев в свое время возглавлял Краснодарский край, а также был министром сельского хозяйства России.Предыдущая встреча президента с предпринимателем проходила в мае 2025 года, когда Путин принял в Кремле представителей российского бизнеса - руководителей "Деловой России".Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.

краснодарский край

сочи

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край, сочи, геленджик, владимир путин, дмитрий песков, туризм, бизнес