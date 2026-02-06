Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/putin-867247901.html
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева - 06.02.2026, ПРАЙМ
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева
Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T14:05+0300
2026-02-06T14:23+0300
россия
краснодарский край
сочи
геленджик
владимир путин
дмитрий песков
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева."Александр Николаевич, вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением", - сказал Путин на встрече с Ткачевым.Главе государства были представлены достижения "Мантеры" в туристической сфере, отдельно затронут вопрос строительства новых дорог для увеличения доступности южных курортов.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя встречу, напомнил, что Ткачев в свое время возглавлял Краснодарский край, а также был министром сельского хозяйства России.Предыдущая встреча президента с предпринимателем проходила в мае 2025 года, когда Путин принял в Кремле представителей российского бизнеса - руководителей "Деловой России".Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.
краснодарский край
сочи
геленджик
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, краснодарский край, сочи, геленджик, владимир путин, дмитрий песков, туризм, бизнес
РОССИЯ, Краснодарский край, СОЧИ, Геленджик, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Туризм, Бизнес
14:05 06.02.2026 (обновлено: 14:23 06.02.2026)
 
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева

Путин принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева.
"Александр Николаевич, вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением", - сказал Путин на встрече с Ткачевым.
Главе государства были представлены достижения "Мантеры" в туристической сфере, отдельно затронут вопрос строительства новых дорог для увеличения доступности южных курортов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя встречу, напомнил, что Ткачев в свое время возглавлял Краснодарский край, а также был министром сельского хозяйства России.
Предыдущая встреча президента с предпринимателем проходила в мае 2025 года, когда Путин принял в Кремле представителей российского бизнеса - руководителей "Деловой России".
Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.
 
РОССИЯКраснодарский крайСОЧИГеленджикВладимир ПутинДмитрий ПесковТуризмБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала