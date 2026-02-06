https://1prime.ru/20260206/putin-867247901.html
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева - 06.02.2026, ПРАЙМ
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева
Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T14:05+0300
2026-02-06T14:05+0300
2026-02-06T14:23+0300
россия
краснодарский край
сочи
геленджик
владимир путин
дмитрий песков
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева."Александр Николаевич, вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением", - сказал Путин на встрече с Ткачевым.Главе государства были представлены достижения "Мантеры" в туристической сфере, отдельно затронут вопрос строительства новых дорог для увеличения доступности южных курортов.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя встречу, напомнил, что Ткачев в свое время возглавлял Краснодарский край, а также был министром сельского хозяйства России.Предыдущая встреча президента с предпринимателем проходила в мае 2025 года, когда Путин принял в Кремле представителей российского бизнеса - руководителей "Деловой России".Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.
краснодарский край
сочи
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, геленджик, владимир путин, дмитрий песков, туризм, бизнес
РОССИЯ, Краснодарский край, СОЧИ, Геленджик, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Туризм, Бизнес
Путин принял председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева
Путин принял в Кремле председателя совета директоров группы "Мантера" Ткачева