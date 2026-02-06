https://1prime.ru/20260206/rezervy-867252614.html
Международные резервы России выросли на 10,4%
Международные резервы России выросли на 10,4% - 06.02.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России выросли на 10,4%
Международные резервы РФ составили на начало дня 1 февраля 833,572 миллиарда долларов против 754,853 миллиарда долларов на 1 января, сообщил Банк России. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T16:25+0300
2026-02-06T16:25+0300
2026-02-06T16:25+0300
финансы
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ составили на начало дня 1 февраля 833,572 миллиарда долларов против 754,853 миллиарда долларов на 1 января, сообщил Банк России. За январь резервы выросли на 78,72 миллиарда долларов, или на 10,4%.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
Международные резервы России выросли на 10,4%
Международные резервы России на начало февраля составили 833,572 млрд долларов