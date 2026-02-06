https://1prime.ru/20260206/roboty-867239198.html
Названы ключевые предприятия и регионы-лидеры по роботизации в России
Названы ключевые предприятия и регионы-лидеры по роботизации в России
2026-02-06T11:20+0300
экономика
россия
технологии
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Ключевые потребители роботов в России – крупные серийные и массовые производства, предприятия с опасными, тяжелыми условиями труда, а регионы-лидеры по внедрению робототехники - Центральный и Приволжский, заявил директор центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов. "Ключевые потребители роботов в России – это крупные серийные и массовые производства, предприятия с опасными, тяжелыми условиями труда. Это, прежде всего, автомобилестроительные заводы, предприятия по выпуску пластмассы и резины, а также занятые в металлообработке, выпуску пищевых продуктов, электронике и оптике", - сказал он в ходе пленарного заседания международного научно-технологического форума "Робототехника, интеллект машин и механизмов". По его данным, именно в этих пяти отраслях сконцентрировано 64%, или 13 297 промышленных роботов. Самая высокая плотность роботизации наблюдается в автомобилестроении, где на 280 тысяч работающих приходится более четырех тысяч роботов - 4 348, уточнил Смирнов. Далее идут предприятия по выпуску пластмассы и резины, там на 275 тысяч человек приходится 2 703 робота, затем металлообработка и изделия, где на 846 тысяч занятых приходится 2 574 робота. "Что касается регионов, то больше всего промышленных роботов используется в Центральном и Приволжском федеральных округах, меньше всего в Северокавказском и Дальневосточном федеральных округах", - указал он.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
