Россия и Бразилия обсудили проведение дней бразильского и российского кино

Россия и Бразилия обсудили проведение дней бразильского и российского кинематографа в двух странах, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 06.02.2026

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия обсудили проведение дней бразильского и российского кинематографа в двух странах, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. "Конечно же, обсуждались вопросы культуры. И здесь говорилось о сотрудничестве в области кинематографии, проведении дней бразильского и российского кинематографа в наших странах", - рассказал Оверчук журналистам по итогам заседания. Кроме того, речь шла о сотрудничестве в области балета. Вице-премьер упомянул, что участники заседания положительно отмечали работу открытой в Бразилии более 25 лет назад балетной школы Большого театра - единственной в Латинской Америке. "Конечно же, как всегда говорили об обмене выставками. Очень хорошее сотрудничество здесь у нас тоже осуществляется сегодня. В целом очень конструктивно, очень доброжелательно. И, конечно, обе страны заинтересованы в развитии и расширении нашего сотрудничества", - сказал он. Обсуждались на заседании также вопросы сотрудничества в сфере образования и науки. Оверчук отметил высокий научный потенциал России и Бразилии, большое число научных исследований. "И с нашей стороны, и с бразильской стороны звучали конкретные предложения по углублению этого направления сотрудничества. Наши ученые вместе работают. Хотелось бы, чтобы это было еще теснее", - добавил вице-премьер.

