Покупки крабовых палочек в России в IV квартале выросли в 5,5 раза
Покупки крабовых палочек в России в IV квартале выросли в 5,5 раза - 06.02.2026, ПРАЙМ
Покупки крабовых палочек в России в IV квартале выросли в 5,5 раза
Покупки крабовых палочек в РФ в четвертом квартале прошлого года росли в 5,5 раза активнее, чем свежей и замороженной рыбы, подсчитали для РИА Новости аналитики | 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Покупки крабовых палочек в РФ в четвертом квартале прошлого года росли в 5,5 раза активнее, чем свежей и замороженной рыбы, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Рыба свежая и замороженная - медианная цена составила 376 рублей, число покупок - выше на 2% в сравнении год к году. Крабовые палочки - медианная цена 149 рублей, число покупок - выше на 11% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, изучив статистику покупок в четвертом квартале прошлого и позапрошлого годов.
Также более заметным спросом за отчетный период пользовались рыбные салаты, закуски, паштеты - их число покупок увеличилось на 17%. Медианная цена составила 235 рублей.
Покупки рыбы и морепродуктов в целом в годовом выражении выросли на 2%, а их медианная цена, по данным аналитиков, составила 520 рублей.
Покупки крабовых палочек в России в IV квартале выросли в 5,5 раза
Покупки крабовых палочек в РФ в IV квартале выросли в 5,5 раза активнее, чем рыбы
