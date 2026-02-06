Покупки крабовых палочек в России в IV квартале выросли в 5,5 раза

https://1prime.ru/20260206/rossija-867229260.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Покупки крабовых палочек в РФ в четвертом квартале прошлого года росли в 5,5 раза активнее, чем свежей и замороженной рыбы, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". "Рыба свежая и замороженная - медианная цена составила 376 рублей, число покупок - выше на 2% в сравнении год к году. Крабовые палочки - медианная цена 149 рублей, число покупок - выше на 11% в сравнении год к году", - подсчитали аналитики, изучив статистику покупок в четвертом квартале прошлого и позапрошлого годов. Также более заметным спросом за отчетный период пользовались рыбные салаты, закуски, паштеты - их число покупок увеличилось на 17%. Медианная цена составила 235 рублей. Покупки рыбы и морепродуктов в целом в годовом выражении выросли на 2%, а их медианная цена, по данным аналитиков, составила 520 рублей.

