https://1prime.ru/20260206/rossija-867230565.html

Россия в 2025 году увеличила импорт рыбы из Турции на десятую часть

Россия в 2025 году увеличила импорт рыбы из Турции на десятую часть - 06.02.2026, ПРАЙМ

Россия в 2025 году увеличила импорт рыбы из Турции на десятую часть

Россия в прошлом году увеличила импорт рыбы из Турции почти на десятую часть - до исторического рекорда, при этом самыми популярными видами рыбы были форель,... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T04:46+0300

2026-02-06T04:46+0300

2026-02-06T04:46+0300

экономика

бизнес

россия

турция

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867230565.jpg?1770342382

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила импорт рыбы из Турции почти на десятую часть - до исторического рекорда, при этом самыми популярными видами рыбы были форель, сибас и дорада, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Так, стоимость турецкого экспорта рыбы в Россию по итогам 2025 года составила 465,6 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. За год объемы экспорта выросли на 9%, при этом постепенный рост поставок в РФ продолжается девятый год подряд, с 2017 года. Поставки в декабре достигли 49,3 миллиона долларов, увеличившись за месяц на 22%, а за год - в 1,7 раза. Больше всего из Турции в Россию приезжало замороженной рыбы - на 318,4 миллиона долларов, что на 7% больше, чем в 2024 году. Главным образом это были форель (277,6 миллиона долларов), дорада (29,8 миллиона) и сибас (9,7 миллиона). Также экспортировалась охлажденная рыба - на 144,5 миллиона долларов, на 13% больше, чем год назад. Здесь наибольшую долю в поставках заняли форель (117,3 миллиона долларов), сибас (14,3 миллиона) и дорада (12,9 миллиона). Еще на 2,7 миллиона долларов в Россию приезжало филе и другое мясо рыбы - на 33% больше, чем годом ранее.

турция

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, рф