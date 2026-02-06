Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила импорт рыбы из Турции почти на десятую часть - до исторического рекорда, при этом самыми популярными видами рыбы были форель, сибас и дорада, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Так, стоимость турецкого экспорта рыбы в Россию по итогам 2025 года составила 465,6 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. За год объемы экспорта выросли на 9%, при этом постепенный рост поставок в РФ продолжается девятый год подряд, с 2017 года. Поставки в декабре достигли 49,3 миллиона долларов, увеличившись за месяц на 22%, а за год - в 1,7 раза. Больше всего из Турции в Россию приезжало замороженной рыбы - на 318,4 миллиона долларов, что на 7% больше, чем в 2024 году. Главным образом это были форель (277,6 миллиона долларов), дорада (29,8 миллиона) и сибас (9,7 миллиона). Также экспортировалась охлажденная рыба - на 144,5 миллиона долларов, на 13% больше, чем год назад. Здесь наибольшую долю в поставках заняли форель (117,3 миллиона долларов), сибас (14,3 миллиона) и дорада (12,9 миллиона). Еще на 2,7 миллиона долларов в Россию приезжало филе и другое мясо рыбы - на 33% больше, чем годом ранее.
04:46 06.02.2026
 
Россия в 2025 году увеличила импорт рыбы из Турции на десятую часть

Россия увеличила импорт рыбы из Турции почти на десять процентов

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила импорт рыбы из Турции почти на десятую часть - до исторического рекорда, при этом самыми популярными видами рыбы были форель, сибас и дорада, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Так, стоимость турецкого экспорта рыбы в Россию по итогам 2025 года составила 465,6 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. За год объемы экспорта выросли на 9%, при этом постепенный рост поставок в РФ продолжается девятый год подряд, с 2017 года.
Поставки в декабре достигли 49,3 миллиона долларов, увеличившись за месяц на 22%, а за год - в 1,7 раза.
Больше всего из Турции в Россию приезжало замороженной рыбы - на 318,4 миллиона долларов, что на 7% больше, чем в 2024 году. Главным образом это были форель (277,6 миллиона долларов), дорада (29,8 миллиона) и сибас (9,7 миллиона).
Также экспортировалась охлажденная рыба - на 144,5 миллиона долларов, на 13% больше, чем год назад. Здесь наибольшую долю в поставках заняли форель (117,3 миллиона долларов), сибас (14,3 миллиона) и дорада (12,9 миллиона). Еще на 2,7 миллиона долларов в Россию приезжало филе и другое мясо рыбы - на 33% больше, чем годом ранее.
 
