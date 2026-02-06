https://1prime.ru/20260206/rossija-867232016.html

Россия входит в число мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов

2026-02-06T06:16+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия входит в число мировых лидеров по объему возобновляемых биологических ресурсов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко отметил, что 26-27 февраля в Москве пройдет Форум будущих технологий, главной темой которого станет биоэкономика. Будут представлены передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий.

