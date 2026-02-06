Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес, "АвтоСпецЦентр", Авилон
07:47 06.02.2026
 
Продажи новых автомобилей в России в феврале подрастут незначительно

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале подрастут незначительно

МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам февраля подрастут незначительно - примерно на 5% по сравнению с январем, при этом на рынке еще сохраняются скидки на отдельные модели, следует из комментариев опрошенных РИА Новости автодилеров.
Ранее на этой неделе агентство "Автостат" сообщало, что по итогам первого месяца 2026 года в России было продано 80,6 тысячи новых легковых автомобилей, что ниже результата января 2025 года на 9,5%.
"На данный момент можем сказать, что второй месяц года начался тоже не активно, думаю, что результат будет такой же, как в январе, может, немного выше - 80-85 тысяч новых автомобилей", - поделился ожиданиями директор департамента продаж новых автомобилей "Рольфа" Николай Иванов.
Аналогичного мнения придерживается и гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич, который допускает рост рынка на 5% при наличии сопутствующих внешних стимулов, а именно ослаблении курса рубля и снижении ключевой ставки ЦБ.
Наиболее оптимистично на перспективы продаж в феврале смотрит директор розничных продаж группы "Авилон" Илья Петров. По его мнению, продажи новых легковушек в конце зимы вырастут на 5-10%.
Автодилеры единогласно заявили, что в феврале на рынке сохранятся скидки, которые производители давали в прошлом году для распродажи складских запасов, но они станут более точечными.
"На рынке все еще присутствуют складские запасы автомобилей по прошлогодним ценам, которые импортеры и дилеры пока не полностью проиндексировали из-за поступлений новых партий по-новому утильсбору", - отметил Петров из "Авилона".
Гендиректор "АвтоСпецЦентра" также обратил внимание, что новые поставки автомобилей будут идти уже по новым ставкам утильсбора. "Поэтому уже сам факт сохранения цен на уровне декабря 2025 можно считать завуалированной скидкой", - добавил Терлюкевич.
По словам главы департамента "Рольфа" Иванова, главным инструментом, обеспечивающим продажи, в феврале останутся субсидируемые кредиты.
 
Заголовок открываемого материала