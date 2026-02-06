"Дром": россияне купили на 14% меньше машин с пробегом в январе

https://1prime.ru/20260206/rossijane-867233663.html

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Водители купили на 14% меньше машин с пробегом в январе 2026 года, чем в декабре 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Автолюбители страны в январе приобрели на 14% меньше машин с пробегом, чем в декабре 2025 года. За месяц больше всего просели продажи китайских брендов – на 19%, а меньше всего – отечественных автомобилей: на 11%", – отметили в пресс-службе "Дрома". Среди самых популярных моделей в январе спрос вырос только на три из них: Toyota Cresta (+5%), Toyota Passo (+3%) и Audi A6 (+1%). На 20–27% снизились в основном продажи мощных моделей, которые пользовались популярностью осенью прошлого года. Среди них Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, Sportage и Hyundai Tucson. При этом по сравнению с январем 2025 года спрос на автомобили с пробегом на площадке вырос на 8%, так как ключевая ставка и курс сейчас ниже, чем год назад. "С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022–2023 годах, уже не произойдет. Желающим обновить авто рынок представит новые модели и цены", - поясняют эксперты-аналитики "Дрома". Кроме того, в пресс-службе "Дрома" отметили, что японские модели с пробегом автолюбители выбирали на 13% реже, немецкие на 15%, корейские на 18%.

