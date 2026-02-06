Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дром": россияне купили на 14% меньше машин с пробегом в январе - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/rossijane-867233663.html
"Дром": россияне купили на 14% меньше машин с пробегом в январе
"Дром": россияне купили на 14% меньше машин с пробегом в январе - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Дром": россияне купили на 14% меньше машин с пробегом в январе
Водители купили на 14% меньше машин с пробегом в январе 2026 года, чем в декабре 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T07:59+0300
2026-02-06T07:59+0300
бизнес
дром
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867233663.jpg?1770353987
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Водители купили на 14% меньше машин с пробегом в январе 2026 года, чем в декабре 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Автолюбители страны в январе приобрели на 14% меньше машин с пробегом, чем в декабре 2025 года. За месяц больше всего просели продажи китайских брендов – на 19%, а меньше всего – отечественных автомобилей: на 11%", – отметили в пресс-службе "Дрома". Среди самых популярных моделей в январе спрос вырос только на три из них: Toyota Cresta (+5%), Toyota Passo (+3%) и Audi A6 (+1%). На 20–27% снизились в основном продажи мощных моделей, которые пользовались популярностью осенью прошлого года. Среди них Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, Sportage и Hyundai Tucson. При этом по сравнению с январем 2025 года спрос на автомобили с пробегом на площадке вырос на 8%, так как ключевая ставка и курс сейчас ниже, чем год назад. "С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022–2023 годах, уже не произойдет. Желающим обновить авто рынок представит новые модели и цены", - поясняют эксперты-аналитики "Дрома". Кроме того, в пресс-службе "Дрома" отметили, что японские модели с пробегом автолюбители выбирали на 13% реже, немецкие на 15%, корейские на 18%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дром, toyota camry
Бизнес, Дром, Toyota Camry
07:59 06.02.2026
 
"Дром": россияне купили на 14% меньше машин с пробегом в январе

"Дром": россияне в январе купили на 14% меньше машин с пробегом, чем в декабре 2025 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Водители купили на 14% меньше машин с пробегом в январе 2026 года, чем в декабре 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"Автолюбители страны в январе приобрели на 14% меньше машин с пробегом, чем в декабре 2025 года. За месяц больше всего просели продажи китайских брендов – на 19%, а меньше всего – отечественных автомобилей: на 11%", – отметили в пресс-службе "Дрома".
Среди самых популярных моделей в январе спрос вырос только на три из них: Toyota Cresta (+5%), Toyota Passo (+3%) и Audi A6 (+1%). На 20–27% снизились в основном продажи мощных моделей, которые пользовались популярностью осенью прошлого года. Среди них Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Ceed, Sportage и Hyundai Tucson. При этом по сравнению с январем 2025 года спрос на автомобили с пробегом на площадке вырос на 8%, так как ключевая ставка и курс сейчас ниже, чем год назад.
"С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка, но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022–2023 годах, уже не произойдет. Желающим обновить авто рынок представит новые модели и цены", - поясняют эксперты-аналитики "Дрома".
Кроме того, в пресс-службе "Дрома" отметили, что японские модели с пробегом автолюбители выбирали на 13% реже, немецкие на 15%, корейские на 18%.
 
БизнесДромToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала