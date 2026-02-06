https://1prime.ru/20260206/rosstat-867257837.html
ВВП России в 2025 году вырос на 1%
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ВВП России в 2025 году, по первой оценке, вырос на 1%, следует из данных Росстата. "Объем ВВП России за 2025 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 213 515,8 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2024 года составил 101,0%. Индекс-дефлятор ВВП за 2025 год по отношению к ценам 2024 года составил 104,5%", - сообщается в документе. Оценка Росстата полностью совпала с прогнозом Минэкономразвития. В текущем году министерство ждет роста экономики страны на 1,3%.
