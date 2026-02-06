Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реальные зарплаты в России в ноябре выросли на 5,8%
06.02.2026
Реальные зарплаты в России в ноябре выросли на 5,8%
Реальные зарплаты в России в ноябре замедлили рост до 5,8% в годовом выражении с 6,1% в октябре, а по итогам 11 месяцев выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в ноябре замедлили рост до 5,8% в годовом выражении с 6,1% в октябре, а по итогам 11 месяцев выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в ноябре составила 98 тысяч 193 рубля, увеличившись на 12,8% по сравнению с ноябрем прошлого года. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
21:55 06.02.2026
 
Реальные зарплаты в России в ноябре выросли на 5,8%

Росстат: реальные зарплаты в России в ноябре замедлили рост до 5,8% в годовом выражении

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в ноябре замедлили рост до 5,8% в годовом выражении с 6,1% в октябре, а по итогам 11 месяцев выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в ноябре составила 98 тысяч 193 рубля, увеличившись на 12,8% по сравнению с ноябрем прошлого года.
По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году реальные зарплаты в России вырастут на 3,4%, в 2026 году - на 2,4%, в 2027 году - на 3,9%, в 2028 году - на 3,2%.
 
РОССИЯРосстат
 
 
