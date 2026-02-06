https://1prime.ru/20260206/rosstat-867258263.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Безработица в России в декабре выросла до 2,2% с 2,1% в ноябре, свидетельствуют данные Росстата. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен в августе - на уровне 2,1%. Однако в сентябре и октябре она возвращалась на уровень в 2,2%, а в ноябре вновь была 2,1%. "В декабре 2025 года 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в декабре 2025 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. Если в ноябре общая численность безработных в стране составляла 1,636 миллиона человек, то в декабре она поднялась до 1,643 миллиона человек. В августе, когда был установлен исторический минимум по безработице в 2,1%, на рынке труда насчитывалось 1,592 миллиона безработных. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу декабря в РФ в органах службы занятости населения состояли на учете 300 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в декабре составила 76,3 миллиона человек.

