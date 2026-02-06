https://1prime.ru/20260206/rosstat-867258423.html

Оборот розничной торговли в России в 2025 году вырос на 2,6%

Оборот розничной торговли в России в 2025 году вырос на 2,6% - 06.02.2026, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России в 2025 году вырос на 2,6%

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в России в 2025 году вырос на 2,6%, в декабре прирост составил 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T22:18+0300

2026-02-06T22:18+0300

2026-02-06T22:18+0300

бизнес

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в России в 2025 году вырос на 2,6%, в декабре прирост составил 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из отчета Росстата. "Оборот розничной торговли в 2025 году составил 61 315,0 миллиарда рублей, или 102,6% (в сопоставимых ценах) к 2024 году, в декабре 2025 года - 6 133,2 миллиарда рублей, или 103,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - говорится в отчете. Оборот розничной торговли в 2025 году на 96,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,3% (в 2024 году - 96,2% и 3,8% соответственно), в декабре 2025 года - 96,9% и 3,1% (в декабре 2024 года - 96,3% и 3,7% соответственно). "В 2025 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,3%, непродовольственных товаров - 51,7% (в 2024 году - 47,3% и 52,7% соответственно), в декабре 2025 года - 48,6% и 51,4% (в декабре 2024 года - 48,8% и 51,2% соответственно)", - добавляется там. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 2025 году увеличился на 2,2% и составил 29,595 триллиона рублей, в декабре - на 2,2% в годовом выражении, до 2,983 триллиона рублей. В то же время оборот непродовольственных товаров в российской рознице в 2025 году вырос на 3,1% и составил 31,72 триллиона рублей. За декабрь он увеличился на 5,7%, составив 3,151 триллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат