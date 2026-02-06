Россия в 2025 году увеличила производство золота на 11,8%

https://1prime.ru/20260206/rosstat-867258560.html
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка на 11,8% по сравнению с показателем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата. При этом в декабре 2025 года относительно декабря 2024 года производство золота подскочило на 76,5%, а относительно предыдущего месяца - ноября 2025 года - зафиксирован рост на 63,0%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка на 11,8% по сравнению с показателем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в декабре 2025 года относительно декабря 2024 года производство золота подскочило на 76,5%, а относительно предыдущего месяца - ноября 2025 года - зафиксирован рост на 63,0%.
Росстат
не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.