Рыбный союз назвал рыбу с высоким потенциалом поставок в Бразилию

2026-02-06T14:52+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Доля России в бразильском импорте рыбы и морепродуктов в 2025 году была незначительна, это дает колоссальный потенциал для наращивания поставок, в первую очередь - мороженного минтая, подсчитал для РИА Новости аналитический центр Рыбного союза на основе статистических данных Секретариата внешней торговли Бразилии (SECEX). "В 2025 году доля России в бразильском импорте рыбы и морепродуктов была незначительна: около 0,1% в весе и 0,02% в деньгах, что указывает на колоссальный потенциал для наращивания поставок, прежде всего - мороженого минтая", - рассказали в союзе. Там уточнили, что российский мороженый минтай может занять место сокращающихся поставок мороженой трески из Португалии. По подсчетам аналитиков, в прошлом году поставки трески из Португалии снизились в физическом выражении на 40%, до 2,6 тысячи тонн. Помимо минтая, можно нарастить поставки мороженой сардины иваси и сельди. "Бразильский импорт сардин в целом за 2025 год составил порядка 15 тысяч тонн, в том числе сардин из Марокко - 7 тысяч тонн", - добавили в союзе. Сушеная треска, которую в Бразилии едят на Рождество и Пасху, по словам аналитиков, также имеет хороший потенциал. Бразильский импорт сушеной трески в 2025 году составил 1,6 тысячи тонн - доминирует Норвегия с долей свыше 90% в весе.

