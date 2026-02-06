Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рыбный союз назвал рыбу с высоким потенциалом поставок в Бразилию - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/ryba-867249219.html
Рыбный союз назвал рыбу с высоким потенциалом поставок в Бразилию
Рыбный союз назвал рыбу с высоким потенциалом поставок в Бразилию - 06.02.2026, ПРАЙМ
Рыбный союз назвал рыбу с высоким потенциалом поставок в Бразилию
Доля России в бразильском импорте рыбы и морепродуктов в 2025 году была незначительна, это дает колоссальный потенциал для наращивания поставок, в первую... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T14:52+0300
2026-02-06T15:02+0300
экономика
россия
бизнес
португалия
марокко
бразилия
рыбный союз
рыба
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67b2be42fae835814c8bcd4c09da8209.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Доля России в бразильском импорте рыбы и морепродуктов в 2025 году была незначительна, это дает колоссальный потенциал для наращивания поставок, в первую очередь - мороженного минтая, подсчитал для РИА Новости аналитический центр Рыбного союза на основе статистических данных Секретариата внешней торговли Бразилии (SECEX). "В 2025 году доля России в бразильском импорте рыбы и морепродуктов была незначительна: около 0,1% в весе и 0,02% в деньгах, что указывает на колоссальный потенциал для наращивания поставок, прежде всего - мороженого минтая", - рассказали в союзе. Там уточнили, что российский мороженый минтай может занять место сокращающихся поставок мороженой трески из Португалии. По подсчетам аналитиков, в прошлом году поставки трески из Португалии снизились в физическом выражении на 40%, до 2,6 тысячи тонн. Помимо минтая, можно нарастить поставки мороженой сардины иваси и сельди. "Бразильский импорт сардин в целом за 2025 год составил порядка 15 тысяч тонн, в том числе сардин из Марокко - 7 тысяч тонн", - добавили в союзе. Сушеная треска, которую в Бразилии едят на Рождество и Пасху, по словам аналитиков, также имеет хороший потенциал. Бразильский импорт сушеной трески в 2025 году составил 1,6 тысячи тонн - доминирует Норвегия с долей свыше 90% в весе.
https://1prime.ru/20260206/braziliya-867235387.html
португалия
марокко
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b936d2a7f66388cd052499914fdbb520.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, португалия, марокко, бразилия, рыбный союз, рыба, торговля
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ПОРТУГАЛИЯ, МАРОККО, БРАЗИЛИЯ, Рыбный союз, рыба, торговля
14:52 06.02.2026 (обновлено: 15:02 06.02.2026)
 
Рыбный союз назвал рыбу с высоким потенциалом поставок в Бразилию

Рыбный союз: российский минтай может занять в Бразиии место поставок трески из Португалии

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая
Добыча минтая - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Добыча минтая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Доля России в бразильском импорте рыбы и морепродуктов в 2025 году была незначительна, это дает колоссальный потенциал для наращивания поставок, в первую очередь - мороженного минтая, подсчитал для РИА Новости аналитический центр Рыбного союза на основе статистических данных Секретариата внешней торговли Бразилии (SECEX).
"В 2025 году доля России в бразильском импорте рыбы и морепродуктов была незначительна: около 0,1% в весе и 0,02% в деньгах, что указывает на колоссальный потенциал для наращивания поставок, прежде всего - мороженого минтая", - рассказали в союзе.
Там уточнили, что российский мороженый минтай может занять место сокращающихся поставок мороженой трески из Португалии. По подсчетам аналитиков, в прошлом году поставки трески из Португалии снизились в физическом выражении на 40%, до 2,6 тысячи тонн.
Помимо минтая, можно нарастить поставки мороженой сардины иваси и сельди. "Бразильский импорт сардин в целом за 2025 год составил порядка 15 тысяч тонн, в том числе сардин из Марокко - 7 тысяч тонн", - добавили в союзе.
Сушеная треска, которую в Бразилии едят на Рождество и Пасху, по словам аналитиков, также имеет хороший потенциал. Бразильский импорт сушеной трески в 2025 году составил 1,6 тысячи тонн - доминирует Норвегия с долей свыше 90% в весе.
Флаг Бразилии
Россия начала поставки рыбы в Бразилию
09:21
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесПОРТУГАЛИЯМАРОККОБРАЗИЛИЯРыбный союзрыбаторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала