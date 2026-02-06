Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций не показал ярко выраженной динамики к концу недели - 06.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций не показал ярко выраженной динамики к концу недели
2026-02-06T15:45+0300
2026-02-06T16:04+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций к концу недели замер в нерешительности, периодически предпринимая попытки восстановиться, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.33 мск растёт на символические 0,04%, до 2 738,19 пункта. При этом с самого начала торгов он колеблется недалеко от уровня предыдущего закрытия. "Отсутствие очевидного прогресса в урегулировании украинского конфликта не добавляет настроений инвесторам. Тем не менее индекс Мосбиржи нашел поддержку в области 50-дневного скользящего среднего (около 2732 пунктов), откуда пытается развить восстановление", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "В пятницу, 6 февраля, к середине дня российский рынок акций показывает слабоположительную динамику. Среди аналитиков преобладает мнение, что Банк России на заседании через неделю возьмет паузу в снижении ключевой ставки и оставит ее на уровне 16% из-за более высокой инфляции в начале год", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости - акции ВТБ (+2,18%), "Магнита" (+1,70%), "Русгидро" (+1,57%), "Русснефти" (+1,56%) и "Инарктики" (+1,36%). В лидерах снижения котировок - акции "Самолета" (−2,86%), "Мечела" (префы дешевеют на 1,95%, обыкновенные акции – на 1,45%), "Ростелекома" (−1,78%), "Мосэнерго" (−1,35%), "Фосагро" (-0,95%). По итогам дневной сессии можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом в диапазоне до 0,5%, прогнозирует Калачев. "В принципе многие неблагоприятные факторы уже учтены в рыночных котировках, в то время как благоприятный исход переговоров или более мягкая позиция регулятора потенциально могут предоставить импульс для позитивной переоценки в направлении 2850 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Дудников.
15:45 06.02.2026 (обновлено: 16:04 06.02.2026)
 
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций к концу недели замер в нерешительности, периодически предпринимая попытки восстановиться, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.33 мск растёт на символические 0,04%, до 2 738,19 пункта. При этом с самого начала торгов он колеблется недалеко от уровня предыдущего закрытия.
"Отсутствие очевидного прогресса в урегулировании украинского конфликта не добавляет настроений инвесторам. Тем не менее индекс Мосбиржи нашел поддержку в области 50-дневного скользящего среднего (около 2732 пунктов), откуда пытается развить восстановление", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"В пятницу, 6 февраля, к середине дня российский рынок акций показывает слабоположительную динамику. Среди аналитиков преобладает мнение, что Банк России на заседании через неделю возьмет паузу в снижении ключевой ставки и оставит ее на уровне 16% из-за более высокой инфляции в начале год", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
В лидерах роста стоимости - акции ВТБ (+2,18%), "Магнита" (+1,70%), "Русгидро" (+1,57%), "Русснефти" (+1,56%) и "Инарктики" (+1,36%).
В лидерах снижения котировок - акции "Самолета" (−2,86%), "Мечела" (префы дешевеют на 1,95%, обыкновенные акции – на 1,45%), "Ростелекома" (−1,78%), "Мосэнерго" (−1,35%), "Фосагро" (-0,95%).
По итогам дневной сессии можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом в диапазоне до 0,5%, прогнозирует Калачев.
"В принципе многие неблагоприятные факторы уже учтены в рыночных котировках, в то время как благоприятный исход переговоров или более мягкая позиция регулятора потенциально могут предоставить импульс для позитивной переоценки в направлении 2850 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Дудников.
 
