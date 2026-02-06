https://1prime.ru/20260206/rynok-867252277.html

Российский рынок акций не показал ярко выраженной динамики к концу недели

Российский рынок акций не показал ярко выраженной динамики к концу недели - 06.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций не показал ярко выраженной динамики к концу недели

Российский рынок акций к концу недели замер в нерешительности, периодически предпринимая попытки восстановиться, следует из данных торгов и комментариев... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T15:45+0300

2026-02-06T15:45+0300

2026-02-06T16:04+0300

экономика

рынок

мосбиржа

финам

торги

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций к концу недели замер в нерешительности, периодически предпринимая попытки восстановиться, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.33 мск растёт на символические 0,04%, до 2 738,19 пункта. При этом с самого начала торгов он колеблется недалеко от уровня предыдущего закрытия. "Отсутствие очевидного прогресса в урегулировании украинского конфликта не добавляет настроений инвесторам. Тем не менее индекс Мосбиржи нашел поддержку в области 50-дневного скользящего среднего (около 2732 пунктов), откуда пытается развить восстановление", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "В пятницу, 6 февраля, к середине дня российский рынок акций показывает слабоположительную динамику. Среди аналитиков преобладает мнение, что Банк России на заседании через неделю возьмет паузу в снижении ключевой ставки и оставит ее на уровне 16% из-за более высокой инфляции в начале год", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости - акции ВТБ (+2,18%), "Магнита" (+1,70%), "Русгидро" (+1,57%), "Русснефти" (+1,56%) и "Инарктики" (+1,36%). В лидерах снижения котировок - акции "Самолета" (−2,86%), "Мечела" (префы дешевеют на 1,95%, обыкновенные акции – на 1,45%), "Ростелекома" (−1,78%), "Мосэнерго" (−1,35%), "Фосагро" (-0,95%). По итогам дневной сессии можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом в диапазоне до 0,5%, прогнозирует Калачев. "В принципе многие неблагоприятные факторы уже учтены в рыночных котировках, в то время как благоприятный исход переговоров или более мягкая позиция регулятора потенциально могут предоставить импульс для позитивной переоценки в направлении 2850 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Дудников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, финам, торги, россия