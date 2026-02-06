Российский рынок акций за основную сессию снизился

https://1prime.ru/20260206/rynok-867257986.html

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,06% и на 1,70% за неделю, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,06% и на 1,70% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,06%, до 2735,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС - на 0,71%, до 1118,33 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,70%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,35%, РТС - на 3,39%.

