Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций за основную сессию снизился - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/rynok-867257986.html
Российский рынок акций за основную сессию снизился
Российский рынок акций за основную сессию снизился - 06.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,06% и на 1,70% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T21:43+0300
2026-02-06T21:43+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931297_0:218:2864:1829_1920x0_80_0_0_3639337c88407326da1b1e3b2493821e.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,06% и на 1,70% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,06%, до 2735,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС - на 0,71%, до 1118,33 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,70%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,35%, РТС - на 3,39%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931297_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_aba2bc75e4d6f847d9e8c2332102cf21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
21:43 06.02.2026
 
Российский рынок акций за основную сессию снизился

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,06% и на 1,70% за неделю

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,06% и на 1,70% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,06%, до 2735,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС - на 0,71%, до 1118,33 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,70%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,35%, РТС - на 3,39%.
 
РынокАкцииТоргиМосбиржаРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала