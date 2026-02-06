Российский рынок акций перед выходными символически снизился
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы символически снизился, оставшись выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,70%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,35%, РТС - на 3,39%.
В боковике
Российский рынок акций в основные торги пятницы консолидировался после ощутимого снижения накануне, оставаясь выше психологического уровня 2700 пунктов по главному индексу.
"Индекс Мосбиржи сегодня демонстрировал невыразительную динамику, движения бенчмарка сместились в область 2720-2750 пунктов. Переговорный трек по Украине встал на паузу до объявления следующего раунда, в ЕС между тем готовят новый пакет антироссийских санкций. Рост инфляции, зафиксированный Росстатом на 2 февраля, усилил сомнения инвесторов в снижении ключевой ставки ЦБ на предстоящем заседании", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Ростелекома" (-3,5%), "Совкомфлота" (-2,5%), "Мосэнерго" (-1,2%), "Яндекса" (-1%). Подорожали бумаги ЮГК (+4%), "Норникеля" (+2,3%), ММК (+2,2%), ВТБ (+2,1%).
Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 1,3% до 68,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,6 пункта.
Прогнозы
Инфляционная ситуация развивается в рамках ожиданий, однако рост цен остается устойчивым, что говорит в пользу паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая", говоря о факторах динамики рынка.
В целом без ярких внешних новостей "боковик" с границами 2700-2800 пунктов по индексу Мосбиржи может сохранять актуальность в начале будущей недели, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".