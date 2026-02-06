Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перед выходными символически снизился - 06.02.2026
Российский рынок акций перед выходными символически снизился
Российский рынок акций перед выходными символически снизился - 06.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перед выходными символически снизился
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы символически снизился, оставшись выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы символически снизился, оставшись выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,06%, до 2735,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС - на 0,71%, до 1118,33 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,70%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,35%, РТС - на 3,39%. В боковике Российский рынок акций в основные торги пятницы консолидировался после ощутимого снижения накануне, оставаясь выше психологического уровня 2700 пунктов по главному индексу. "Индекс Мосбиржи сегодня демонстрировал невыразительную динамику, движения бенчмарка сместились в область 2720-2750 пунктов. Переговорный трек по Украине встал на паузу до объявления следующего раунда, в ЕС между тем готовят новый пакет антироссийских санкций. Рост инфляции, зафиксированный Росстатом на 2 февраля, усилил сомнения инвесторов в снижении ключевой ставки ЦБ на предстоящем заседании", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Ростелекома" (-3,5%), "Совкомфлота" (-2,5%), "Мосэнерго" (-1,2%), "Яндекса" (-1%). Подорожали бумаги ЮГК (+4%), "Норникеля" (+2,3%), ММК (+2,2%), ВТБ (+2,1%). Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 1,3% до 68,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,6 пункта. Прогнозы Инфляционная ситуация развивается в рамках ожиданий, однако рост цен остается устойчивым, что говорит в пользу паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая", говоря о факторах динамики рынка. В целом без ярких внешних новостей "боковик" с границами 2700-2800 пунктов по индексу Мосбиржи может сохранять актуальность в начале будущей недели, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
23:05 06.02.2026
 
Российский рынок акций перед выходными символически снизился

Рынок акций РФ в основную торговую сессию пятницы снизился, оставшись выше 2700 пунктов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы символически снизился, оставшись выше уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,06%, до 2735,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,56%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС - на 0,71%, до 1118,33 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,70%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,35%, РТС - на 3,39%.

В боковике

Российский рынок акций в основные торги пятницы консолидировался после ощутимого снижения накануне, оставаясь выше психологического уровня 2700 пунктов по главному индексу.
"Индекс Мосбиржи сегодня демонстрировал невыразительную динамику, движения бенчмарка сместились в область 2720-2750 пунктов. Переговорный трек по Украине встал на паузу до объявления следующего раунда, в ЕС между тем готовят новый пакет антироссийских санкций. Рост инфляции, зафиксированный Росстатом на 2 февраля, усилил сомнения инвесторов в снижении ключевой ставки ЦБ на предстоящем заседании", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Ростелекома" (-3,5%), "Совкомфлота" (-2,5%), "Мосэнерго" (-1,2%), "Яндекса" (-1%). Подорожали бумаги ЮГК (+4%), "Норникеля" (+2,3%), ММК (+2,2%), ВТБ (+2,1%).
Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 1,3% до 68,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,6 пункта.

Прогнозы

Инфляционная ситуация развивается в рамках ожиданий, однако рост цен остается устойчивым, что говорит в пользу паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая", говоря о факторах динамики рынка.
В целом без ярких внешних новостей "боковик" с границами 2700-2800 пунктов по индексу Мосбиржи может сохранять актуальность в начале будущей недели, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
 
