Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС введет в санкционный список против России еще 43 судна - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/sanktsii-867256500.html
ЕС введет в санкционный список против России еще 43 судна
ЕС введет в санкционный список против России еще 43 судна - 06.02.2026, ПРАЙМ
ЕС введет в санкционный список против России еще 43 судна
Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, заявила глава Еврокомиссии Урсула... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T19:19+0300
2026-02-06T19:19+0300
мировая экономика
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы включаем в список еще 43 судна, доводя их общее число до 640", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Мировая экономика, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
19:19 06.02.2026
 
ЕС введет в санкционный список против России еще 43 судна

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз включит в санкционный список еще 43 судна

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы включаем в список еще 43 судна, доводя их общее число до 640", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
 
Мировая экономикаУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала