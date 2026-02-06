https://1prime.ru/20260206/sanktsii-867256500.html
ЕС введет в санкционный список против России еще 43 судна
2026-02-06T19:19+0300
мировая экономика
урсула фон дер ляйен
ес
ек
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России включит в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы включаем в список еще 43 судна, доводя их общее число до 640", - говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
ЕС введет в санкционный список против России еще 43 судна
