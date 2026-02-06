Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России

https://1prime.ru/20260206/sanktsii-867259887.html

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии в заявлении призвала государства-члены Евросоюза оперативно утвердить предложенный ЕС 20-й пакет санкций против России. "Теперь я призываю государства-члены оперативно утвердить эти новые санкции", - сказано в документе. Предложенный и представленный в пятницу Еврокомиссией пакет санкций в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти. Кроме того, Еврокомиссия предлагает включить в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, а также ввести масштабные запреты на предоставление услуг по обслуживанию и иных услуг для СПГ-танкеров и ледоколов с целью дополнительного подрыва проектов по экспорту газа. Еврокомиссия также предлагает дальнейшее ограничение банковской системы России, включая внесение в санкционные списки еще 20 российских региональных банков и баков третьих стран, а также принятие мер в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих криптоторговлю. Предлагается еще ужесточать экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро и вводить новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 млн евро. Еврочиновники также предлагают впервые задействовать механизм противодействия обходу санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции с высоким риском их реэкспорта в Россию, и предлагают усилить правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или экспроприации в России.

