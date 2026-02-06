https://1prime.ru/20260206/sanktsii-867259887.html
Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России
Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России - 06.02.2026, ПРАЙМ
Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России
Глава Еврокомиссии в заявлении призвала государства-члены Евросоюза оперативно утвердить предложенный ЕС 20-й пакет санкций против России. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:38+0300
2026-02-06T23:38+0300
2026-02-06T23:38+0300
мировая экономика
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии в заявлении призвала государства-члены Евросоюза оперативно утвердить предложенный ЕС 20-й пакет санкций против России. "Теперь я призываю государства-члены оперативно утвердить эти новые санкции", - сказано в документе. Предложенный и представленный в пятницу Еврокомиссией пакет санкций в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти. Кроме того, Еврокомиссия предлагает включить в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, а также ввести масштабные запреты на предоставление услуг по обслуживанию и иных услуг для СПГ-танкеров и ледоколов с целью дополнительного подрыва проектов по экспорту газа. Еврокомиссия также предлагает дальнейшее ограничение банковской системы России, включая внесение в санкционные списки еще 20 российских региональных банков и баков третьих стран, а также принятие мер в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих криптоторговлю. Предлагается еще ужесточать экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро и вводить новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 млн евро. Еврочиновники также предлагают впервые задействовать механизм противодействия обходу санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции с высоким риском их реэкспорта в Россию, и предлагают усилить правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или экспроприации в России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_327f2db15e09fec0eb07a16014aa0c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ес
Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно утвердить новый пакет санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии в заявлении призвала государства-члены Евросоюза оперативно утвердить предложенный ЕС 20-й пакет санкций против России.
"Теперь я призываю государства-члены оперативно утвердить эти новые санкции", - сказано в документе.
Предложенный и представленный в пятницу Еврокомиссией пакет санкций в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти. Кроме того, Еврокомиссия предлагает включить в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, а также ввести масштабные запреты на предоставление услуг по обслуживанию и иных услуг для СПГ-танкеров и ледоколов с целью дополнительного подрыва проектов по экспорту газа.
Еврокомиссия также предлагает дальнейшее ограничение банковской системы России, включая внесение в санкционные списки еще 20 российских региональных банков и баков третьих стран, а также принятие мер в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих криптоторговлю.
Предлагается еще ужесточать экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро и вводить новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 млн евро.
Еврочиновники также предлагают впервые задействовать механизм противодействия обходу санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции с высоким риском их реэкспорта в Россию, и предлагают усилить правовые гарантии для компаний ЕС,
чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или экспроприации в России.