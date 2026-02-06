Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число операций через СБП выросло в 1,4 раза в 2025 году - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/sbp-867245441.html
Число операций через СБП выросло в 1,4 раза в 2025 году
Число операций через СБП выросло в 1,4 раза в 2025 году - 06.02.2026, ПРАЙМ
Число операций через СБП выросло в 1,4 раза в 2025 году
Количество операций через Систему быстрых платежей (СБП) за прошлый год выросло в 1,4 раза, до 18,3 миллиарда, а общая сумма - в 1,5 раза, до 103 триллионов... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T13:14+0300
2026-02-06T13:38+0300
экономика
финансы
россия
сбп
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83464/84/834648454_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_8575872ecf46d2efb8d730dd0ab56410.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество операций через Систему быстрых платежей (СБП) за прошлый год выросло в 1,4 раза, до 18,3 миллиарда, а общая сумма - в 1,5 раза, до 103 триллионов рублей, сообщил регулятор. &quot;В 2025 году граждане и компании совершили 18,3 миллиарда операций на сумму 103 триллиона рублей, что превышает показатели 2024 года в 1,4 и 1,5 раза соответственно&quot;, - говорится в годовом отчёте Банка России относительно СБП.Регулятор сообщает также, что среднее количество операций в сутки составило 50 миллионов, превысив значение 2024 года на треть. При этом в четвертом квартале наблюдалась наибольшая активность – количество операций превысило 4,9 миллиарда, сумма – 29,1 триллиона рублей."В четвертом квартале 2025 года переводами в СБП воспользовались семеро из 10 жителей нашей страны, оплатой товаров и услуг – пятеро из 10. В среднем один гражданин с октября по декабрь 2025 года совершил 32 перевода и оплатил через СБП 19 покупок", - говорится в отчете.Также регулятор отмечает, что переводы между гражданами остаются наиболее популярной операцией в СБП. "В четвертом квартале 2025 года было совершено 3,4 миллиарда переводов на сумму 25,9 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом 2024 года в 1,2 раза по сумме и количеству", - уточняется там.При этом четыре из десяти переводов – это переводы между своими счетами в разных банках, говорится в отчете. "Граждане стали оплачивать товары и услуги по СБП в 1,2 раза чаще в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Среднее количество оплат в сутки – 15 миллионов. В четвертом квартале 2025 года через СБП было оплачено 1,4 миллиарда покупок на 2,5 триллиона рублей", - сообщает регулятор.Также по данным отчета, количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, достигло 3 миллионов. А количество малых и средних предприятий (МСП) в СБП возросло до 2,3 миллиона, что составляет 34% от общего числа МСП.В четвертом квартале прошлого года в СБП совершено 72,8 миллиона переводов юридических лиц гражданам на сумму 712,5 миллиарда рублей, уточняется там."В 2025 году в СБП совершено 244,6 миллиона переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) на сумму 2,1 триллиона рублей, показатели увеличились по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза по количеству и 1,7 раза по сумме", - говорится в отчете.Наибольшая активность юридических лиц наблюдалась в четвертом квартале - треть годового объема и количества операций, заключается там.
https://1prime.ru/20260101/rosfinmonitoring--866131257.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83464/84/834648454_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8feab5e907992b3979176fee5fb6459c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, сбп, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, СБП, Банки
13:14 06.02.2026 (обновлено: 13:38 06.02.2026)
 
Число операций через СБП выросло в 1,4 раза в 2025 году

ЦБ: количество операций через СБП за 2025 год выросло в 1,4 раза, до 1,8 миллиарда

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанксистема быстрых платежей
система быстрых платежей - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество операций через Систему быстрых платежей (СБП) за прошлый год выросло в 1,4 раза, до 18,3 миллиарда, а общая сумма - в 1,5 раза, до 103 триллионов рублей, сообщил регулятор.

"В 2025 году граждане и компании совершили 18,3 миллиарда операций на сумму 103 триллиона рублей, что превышает показатели 2024 года в 1,4 и 1,5 раза соответственно", - говорится в годовом отчёте Банка России относительно СБП.

Регулятор сообщает также, что среднее количество операций в сутки составило 50 миллионов, превысив значение 2024 года на треть. При этом в четвертом квартале наблюдалась наибольшая активность – количество операций превысило 4,9 миллиарда, сумма – 29,1 триллиона рублей.
"В четвертом квартале 2025 года переводами в СБП воспользовались семеро из 10 жителей нашей страны, оплатой товаров и услуг – пятеро из 10. В среднем один гражданин с октября по декабрь 2025 года совершил 32 перевода и оплатил через СБП 19 покупок", - говорится в отчете.
Также регулятор отмечает, что переводы между гражданами остаются наиболее популярной операцией в СБП. "В четвертом квартале 2025 года было совершено 3,4 миллиарда переводов на сумму 25,9 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом 2024 года в 1,2 раза по сумме и количеству", - уточняется там.
При этом четыре из десяти переводов – это переводы между своими счетами в разных банках, говорится в отчете. "Граждане стали оплачивать товары и услуги по СБП в 1,2 раза чаще в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Среднее количество оплат в сутки – 15 миллионов. В четвертом квартале 2025 года через СБП было оплачено 1,4 миллиарда покупок на 2,5 триллиона рублей", - сообщает регулятор.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и НСПК
1 января, 12:34
Также по данным отчета, количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, достигло 3 миллионов. А количество малых и средних предприятий (МСП) в СБП возросло до 2,3 миллиона, что составляет 34% от общего числа МСП.
В четвертом квартале прошлого года в СБП совершено 72,8 миллиона переводов юридических лиц гражданам на сумму 712,5 миллиарда рублей, уточняется там.
"В 2025 году в СБП совершено 244,6 миллиона переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) на сумму 2,1 триллиона рублей, показатели увеличились по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза по количеству и 1,7 раза по сумме", - говорится в отчете.
Наибольшая активность юридических лиц наблюдалась в четвертом квартале - треть годового объема и количества операций, заключается там.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯСБПБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала