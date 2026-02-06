https://1prime.ru/20260206/sbp-867245441.html

Число операций через СБП выросло в 1,4 раза в 2025 году

Число операций через СБП выросло в 1,4 раза в 2025 году

06.02.2026

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество операций через Систему быстрых платежей (СБП) за прошлый год выросло в 1,4 раза, до 18,3 миллиарда, а общая сумма - в 1,5 раза, до 103 триллионов рублей, сообщил регулятор. "В 2025 году граждане и компании совершили 18,3 миллиарда операций на сумму 103 триллиона рублей, что превышает показатели 2024 года в 1,4 и 1,5 раза соответственно", - говорится в годовом отчёте Банка России относительно СБП.Регулятор сообщает также, что среднее количество операций в сутки составило 50 миллионов, превысив значение 2024 года на треть. При этом в четвертом квартале наблюдалась наибольшая активность – количество операций превысило 4,9 миллиарда, сумма – 29,1 триллиона рублей."В четвертом квартале 2025 года переводами в СБП воспользовались семеро из 10 жителей нашей страны, оплатой товаров и услуг – пятеро из 10. В среднем один гражданин с октября по декабрь 2025 года совершил 32 перевода и оплатил через СБП 19 покупок", - говорится в отчете.Также регулятор отмечает, что переводы между гражданами остаются наиболее популярной операцией в СБП. "В четвертом квартале 2025 года было совершено 3,4 миллиарда переводов на сумму 25,9 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом 2024 года в 1,2 раза по сумме и количеству", - уточняется там.При этом четыре из десяти переводов – это переводы между своими счетами в разных банках, говорится в отчете. "Граждане стали оплачивать товары и услуги по СБП в 1,2 раза чаще в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Среднее количество оплат в сутки – 15 миллионов. В четвертом квартале 2025 года через СБП было оплачено 1,4 миллиарда покупок на 2,5 триллиона рублей", - сообщает регулятор.Также по данным отчета, количество предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, достигло 3 миллионов. А количество малых и средних предприятий (МСП) в СБП возросло до 2,3 миллиона, что составляет 34% от общего числа МСП.В четвертом квартале прошлого года в СБП совершено 72,8 миллиона переводов юридических лиц гражданам на сумму 712,5 миллиарда рублей, уточняется там."В 2025 году в СБП совершено 244,6 миллиона переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) на сумму 2,1 триллиона рублей, показатели увеличились по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза по количеству и 1,7 раза по сумме", - говорится в отчете.Наибольшая активность юридических лиц наблюдалась в четвертом квартале - треть годового объема и количества операций, заключается там.

