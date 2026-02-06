Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США увеличили экспорт фармпродукции в Евросоюз
США увеличили экспорт фармпродукции в Евросоюз - 06.02.2026, ПРАЙМ
США увеличили экспорт фармпродукции в Евросоюз
США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт фармацевтической продукции в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю,... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T05:28+0300
2026-02-06T05:28+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт фармацевтической продукции в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев 2025 года американские компании поставили на европейский рынок фармпродукции на 43,6 миллиарда долларов против 36,9 миллиарда за аналогичный период годом ранее - сумма экспорта выросла на 18% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, когда началась публикация торговой статистики Штатов. По итогам неполного 2025 года больше всего фармпродукции из США закупили Германия (9,7 миллиарда долларов), а также Нидерланды (8,9 миллиарда долларов) и Бельгия (6,1 миллиарда долларов). Четвертой по сумме импорта стала Испания (5,5 миллиарда долларов), а пятерку замкнула Ирландия (5 миллиардов долларов).
05:28 06.02.2026
 
США увеличили экспорт фармпродукции в Евросоюз

США в январе-ноябре увеличили экспорт фармпродукции в Евросоюз до максимальной суммы

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт фармацевтической продукции в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев 2025 года американские компании поставили на европейский рынок фармпродукции на 43,6 миллиарда долларов против 36,9 миллиарда за аналогичный период годом ранее - сумма экспорта выросла на 18% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, когда началась публикация торговой статистики Штатов.
По итогам неполного 2025 года больше всего фармпродукции из США закупили Германия (9,7 миллиарда долларов), а также Нидерланды (8,9 миллиарда долларов) и Бельгия (6,1 миллиарда долларов). Четвертой по сумме импорта стала Испания (5,5 миллиарда долларов), а пятерку замкнула Ирландия (5 миллиардов долларов).
 
Заголовок открываемого материала