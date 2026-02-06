В США рассказали о панике из-за российского самолета

https://1prime.ru/20260206/ssha-867232895.html

НАТО и украинские власти осознают стратегическую значимость российского бомбардировщика Ту-160М в текущих боевых действиях на Украине, утверждает колумнист в... | 06.02.2026, ПРАЙМ

украина

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/29/828392933_0:80:2820:1666_1920x0_80_0_0_e8c65f091674a8e2b1766838e90f2281.jpg

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. НАТО и украинские власти осознают стратегическую значимость российского бомбардировщика Ту-160М в текущих боевых действиях на Украине, утверждает колумнист в американском издании 19FortyFive Брэндон Вейхерт. "Киев и его партнеры по НАТО признают ключевую роль, которую Ту-160М играют в способности России вести войну на Украине", — считает автор.По мнению Вейхерта, эти самолеты позволяют российской армии успешно выполнять военные операции, включая задачи, связанные с преодолением украинской системы ПВО. "Это еще один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя", — подытоживает колумнист.Ранее издание National Interest отмечало, что украинская армия не в состоянии противопоставить что-либо российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. По имеющимся данным, российская оборонная промышленность, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, способна модернизировать свои самолеты, получая новые стратегические преимущества. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, оснащенный крылом изменяемой стреловидности, является основной машиной дальней авиации России. Этот самолет предназначен для нанесения ударов как ядерным, так и обычным оружием по важным целям в удаленных военно-географических районах. Программа обновления Ту-160 до версии Ту-160М была инициирована по распоряжению президента России Владимира Путина.

украина

2026

украина, владимир путин, нато