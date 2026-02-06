Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/subianto-867233593.html
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых - 06.02.2026, ПРАЙМ
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых
Президент Индонезии Прабово Субианто, обращаясь к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, пригласил Канберру инвестировать в сектор переработки критически... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T07:56+0300
2026-02-06T07:56+0300
экономика
мировая экономика
индонезия
австралия
джакарта
прабово субианто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867233593.jpg?1770353804
ДЖАКАРТА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто, обращаясь к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, пригласил Канберру инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото. "Я также пригласил Австралию инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото", - заявил Субианто по итогам переговоров с австралийским премьером. Трансляцию пресс-конференции вел индонезийский президентский дворец. По словам индонезийского президента, Джакарта также поощряет индонезийские компании инвестировать в добычу критически важных минералов в Австралии и готова сотрудничать с австралийскими партнёрами в поиске возможностей для совместных инвестиций и других форм партнёрства.
индонезия
австралия
джакарта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индонезия, австралия, джакарта, прабово субианто
Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, АВСТРАЛИЯ, Джакарта, Прабово Субианто
07:56 06.02.2026
 
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых

Субианто пригласил Австралию инвестировать в переработку полезных ископаемых Индонезии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто, обращаясь к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, пригласил Канберру инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото.
"Я также пригласил Австралию инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото", - заявил Субианто по итогам переговоров с австралийским премьером. Трансляцию пресс-конференции вел индонезийский президентский дворец.
По словам индонезийского президента, Джакарта также поощряет индонезийские компании инвестировать в добычу критически важных минералов в Австралии и готова сотрудничать с австралийскими партнёрами в поиске возможностей для совместных инвестиций и других форм партнёрства.
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДОНЕЗИЯАВСТРАЛИЯДжакартаПрабово Субианто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала