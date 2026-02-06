https://1prime.ru/20260206/subianto-867233593.html
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых - 06.02.2026, ПРАЙМ
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых
Президент Индонезии Прабово Субианто, обращаясь к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, пригласил Канберру инвестировать в сектор переработки критически... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T07:56+0300
2026-02-06T07:56+0300
2026-02-06T07:56+0300
экономика
мировая экономика
индонезия
австралия
джакарта
прабово субианто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867233593.jpg?1770353804
ДЖАКАРТА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто, обращаясь к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, пригласил Канберру инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото.
"Я также пригласил Австралию инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото", - заявил Субианто по итогам переговоров с австралийским премьером. Трансляцию пресс-конференции вел индонезийский президентский дворец.
По словам индонезийского президента, Джакарта также поощряет индонезийские компании инвестировать в добычу критически важных минералов в Австралии и готова сотрудничать с австралийскими партнёрами в поиске возможностей для совместных инвестиций и других форм партнёрства.
индонезия
австралия
джакарта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индонезия, австралия, джакарта, прабово субианто
Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, АВСТРАЛИЯ, Джакарта, Прабово Субианто
Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых
Субианто пригласил Австралию инвестировать в переработку полезных ископаемых Индонезии
ДЖАКАРТА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто, обращаясь к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, пригласил Канберру инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото.
"Я также пригласил Австралию инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото", - заявил Субианто по итогам переговоров с австралийским премьером. Трансляцию пресс-конференции вел индонезийский президентский дворец.
По словам индонезийского президента, Джакарта также поощряет индонезийские компании инвестировать в добычу критически важных минералов в Австралии и готова сотрудничать с австралийскими партнёрами в поиске возможностей для совместных инвестиций и других форм партнёрства.