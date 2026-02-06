https://1prime.ru/20260206/subianto-867233593.html

Субианто пригласил Канберру инвестировать в переработку полезных ископаемых

ДЖАКАРТА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто, обращаясь к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, пригласил Канберру инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото. "Я также пригласил Австралию инвестировать в сектор переработки критически важных полезных ископаемых Индонезии, включая никель, медь, бокситы и золото", - заявил Субианто по итогам переговоров с австралийским премьером. Трансляцию пресс-конференции вел индонезийский президентский дворец. По словам индонезийского президента, Джакарта также поощряет индонезийские компании инвестировать в добычу критически важных минералов в Австралии и готова сотрудничать с австралийскими партнёрами в поиске возможностей для совместных инвестиций и других форм партнёрства.

