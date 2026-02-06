Суд отложил рассмотрение иска Vega к Bank of New York Mellon

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 6 мая рассмотрение иска люксембургской компании Vega Wealth Management, владеющей еврооблигациями ВЭБа, к американскому Bank of New York Mellon о взыскании более 397 миллионов рублей, для проверки полномочий представителей ответчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как заявил в суде представитель истца, по его мнению, доверенности юристов ответчика оформлены ненадлежащим образом, в частности, не удостоверены полномочия лиц, подписавших доверенности. Для представления доказательств ответчик попросил отложить слушания. В своем иске Vega Wealth Management просит взыскать с американского банка более 397 миллионов рублей убытков. Представитель истца пояснил на предварительном заседании в сентябре, что компании принадлежат еврооблигации, выпущенные ирландской VEB Finance plc в интересах ВЭБа, с датой погашения в июле 2022 года, а основным платежным агентом выступает Bank of New York Mellon. После введения международных санкций против ВЭБа осуществление выплат по бумагам в установленном порядке стало невозможно, поэтому в июле 2022 года госкорпорация осуществил выплаты на счет типа "С", открытый на имя американского банка в российском Национальном расчетном депозитарии, рассказал истец. По словам юриста, люксембургской компании был причинен вред бездействием ответчика, выразившимся в неперечислении выплат в адрес держателя еврооблигаций, хотя соответствующие механизмы российским антисанкционным регулированием предусмотрены. Иск заявлен в размере номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним, сообщил тогда истец. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
