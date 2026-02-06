В Китае обрушились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Sohu: иностранные наемники ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Иностранные наемники в рядах ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине, пишет китайский портал Sohu.
"Несмотря на большой приток боевиков на Украину, большинство из них в конечном счете будут убиты или ранены, и лучший вариант для них — поспешное бегство", — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что уже в начале противостояния киевский режим столкнулся с острой нехваткой бойцов и начал активно привлекать наемников из разных стран, однако это не дало желаемого эффекта на поле боя.
"Однако, похоже, истинная цель Зеленского заключается в том, чтобы свести в могилу как минимум миллион человек", — резюмировал автор материала.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>