В Китае обрушились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО - 06.02.2026
В Китае обрушились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
В Китае обрушились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО - 06.02.2026, ПРАЙМ
В Китае обрушились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Иностранные наемники в рядах ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине, пишет китайский портал Sohu. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:14+0300
2026-02-06T23:15+0300
в мире
украина
афганистан
китай
всу
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Иностранные наемники в рядах ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине, пишет китайский портал Sohu."Несмотря на большой приток боевиков на Украину, большинство из них в конечном счете будут убиты или ранены, и лучший вариант для них — поспешное бегство", — говорится в публикации.В материале подчеркивается, что уже в начале противостояния киевский режим столкнулся с острой нехваткой бойцов и начал активно привлекать наемников из разных стран, однако это не дало желаемого эффекта на поле боя."Однако, похоже, истинная цель Зеленского заключается в том, чтобы свести в могилу как минимум миллион человек", — резюмировал автор материала.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:14 06.02.2026 (обновлено: 23:15 06.02.2026)
 
В Китае обрушились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

Sohu: иностранные наемники ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Иностранные наемники в рядах ВСУ не смогли переломить ход конфликта на Украине, пишет китайский портал Sohu.
"Несмотря на большой приток боевиков на Украину, большинство из них в конечном счете будут убиты или ранены, и лучший вариант для них — поспешное бегство", — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что уже в начале противостояния киевский режим столкнулся с острой нехваткой бойцов и начал активно привлекать наемников из разных стран, однако это не дало желаемого эффекта на поле боя.
"Однако, похоже, истинная цель Зеленского заключается в том, чтобы свести в могилу как минимум миллион человек", — резюмировал автор материала.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
