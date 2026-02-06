https://1prime.ru/20260206/syrskij-867229882.html
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии
Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима его...
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима его "прокляли" за критику их сына.
"Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка", - сказал он.
Приемный сын главкома ВСУ Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. Иван выступает против киевского режима, в марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные, в том числе брат Олег.
