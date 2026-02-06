Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/syrskij-867229882.html
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии - 06.02.2026, ПРАЙМ
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии
Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима его... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T03:27+0300
2026-02-06T03:27+0300
общество
экономика
мировая экономика
австралия
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867229882.jpg?1770337670
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима его "прокляли" за критику их сына. "Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка", - сказал он. Приемный сын главкома ВСУ Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. Иван выступает против киевского режима, в марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные, в том числе брат Олег.
австралия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, австралия, рф, владимир путин, всу
Общество , Экономика, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ
03:27 06.02.2026
 
Пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" в Австралии

Живущий в Австралии пасынок Сырского рассказал, что его "прокляли" за критику его сына

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима его "прокляли" за критику их сына.
"Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка", - сказал он.
Приемный сын главкома ВСУ Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. Иван выступает против киевского режима, в марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные, в том числе брат Олег.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаАВСТРАЛИЯРФВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала