В Госдуме рассказали о риске регулирования цен на такси в плохую погоду - 06.02.2026
В Госдуме рассказали о риске регулирования цен на такси в плохую погоду
2026-02-06T16:00+0300
2026-02-06T16:00+0300
16:00 06.02.2026
 
В Госдуме рассказали о риске регулирования цен на такси в плохую погоду

В ГД заявили о риске роста средней стоимости поездок при регулировании цен на такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Поездка на такси в дождливый день
Поездка на такси в дождливый день. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Введение ограничений на рост цен на такси в непогоду несет риски повышения средней стоимости поездок, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
"Если волевым решением ввести ограничения на рост коэффициентов в непогоду, то в моменте цены действительно могут понизиться. Однако тогда появляются риски повышения стоимости поездок в среднем. А если таксист недополучит заработок, он может сэкономить на чём-то другом - например, обслуживании машины, что скажется на комфорте или безопасности пассажира", - сказал Толмачев.
Политик отметил, что стоимость поездки на такси агрегатора меняется в зависимости от множества условий. По его словам, решение о цене принимает не сам таксист, а алгоритмы, на которые влияют в том числе морозы и снегопады.
"Число пассажиров, желающих уехать из конкретного места в одно и то же время, во-первых. Чем хуже почищены дороги, тем дольше поездка, а значит, тем меньше свободных водителей в целом, во-вторых. В-третьих, не каждый водитель решится выйти на линию в метель или сильный мороз, потому что не каждая машина готова к работе в сложных условиях", - подчеркнул депутат.
Он добавил, что это тоже влияет на количество такси, доступных для заказа. По его словам, число пассажиров в плохую погоду растёт и все вместе приводит к повышению цен.
"Компромиссное решение - вопрос времени. Искусственное сдерживание цен в снегопад зимой не должно аукаться пассажирам ни под жарким летним солнцем, ни под ливнем осенью", - заключил парламентарий.
 
Заголовок открываемого материала