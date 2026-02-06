https://1prime.ru/20260206/taksi-867252139.html

В Госдуме рассказали о риске регулирования цен на такси в плохую погоду

В Госдуме рассказали о риске регулирования цен на такси в плохую погоду

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Введение ограничений на рост цен на такси в непогоду несет риски повышения средней стоимости поездок, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). "Если волевым решением ввести ограничения на рост коэффициентов в непогоду, то в моменте цены действительно могут понизиться. Однако тогда появляются риски повышения стоимости поездок в среднем. А если таксист недополучит заработок, он может сэкономить на чём-то другом - например, обслуживании машины, что скажется на комфорте или безопасности пассажира", - сказал Толмачев. Политик отметил, что стоимость поездки на такси агрегатора меняется в зависимости от множества условий. По его словам, решение о цене принимает не сам таксист, а алгоритмы, на которые влияют в том числе морозы и снегопады. "Число пассажиров, желающих уехать из конкретного места в одно и то же время, во-первых. Чем хуже почищены дороги, тем дольше поездка, а значит, тем меньше свободных водителей в целом, во-вторых. В-третьих, не каждый водитель решится выйти на линию в метель или сильный мороз, потому что не каждая машина готова к работе в сложных условиях", - подчеркнул депутат. Он добавил, что это тоже влияет на количество такси, доступных для заказа. По его словам, число пассажиров в плохую погоду растёт и все вместе приводит к повышению цен. "Компромиссное решение - вопрос времени. Искусственное сдерживание цен в снегопад зимой не должно аукаться пассажирам ни под жарким летним солнцем, ни под ливнем осенью", - заключил парламентарий.

