МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Идея территориальных уступок пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его цитирует издание "Страна.ua".Таким образом Ким прокомментировал своей интервью The Independent, в котором заявил, что Киеву следует как можно скорее заключить мир с Россией. Также он отметил, что у Украины нет возможности вернуться к границам 1991 года."Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил свое высказывание глава области.Кроме того, он подчеркнул, что высказал мнение, которое многие боятся произносить публично.В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской сторонами, но настаивает на присутствии европейцев.Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Кремль никогда не отказывался от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
