Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сделали заявление о готовности к территориальному компромиссу - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/territorii-867261217.html
На Украине сделали заявление о готовности к территориальному компромиссу
На Украине сделали заявление о готовности к территориальному компромиссу - 06.02.2026, ПРАЙМ
На Украине сделали заявление о готовности к территориальному компромиссу
Идея территориальных уступок пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его цитирует издание... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:22+0300
2026-02-06T23:22+0300
в мире
киев
украина
юрий ушаков
владимир путин
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Идея территориальных уступок пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его цитирует издание "Страна.ua".Таким образом Ким прокомментировал своей интервью The Independent, в котором заявил, что Киеву следует как можно скорее заключить мир с Россией. Также он отметил, что у Украины нет возможности вернуться к границам 1991 года."Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил свое высказывание глава области.Кроме того, он подчеркнул, что высказал мнение, которое многие боятся произносить публично.В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской сторонами, но настаивает на присутствии европейцев.Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Кремль никогда не отказывался от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867260692.html
https://1prime.ru/20260206/svo-867260818.html
киев
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, киев, украина, юрий ушаков, владимир путин, москва
В мире, Киев, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Владимир Путин, МОСКВА
23:22 06.02.2026
 
На Украине сделали заявление о готовности к территориальному компромиссу

Ким: территориальные уступки пользуются поддержкой населения

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Идея территориальных уступок пользуется поддержкой населения, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его цитирует издание "Страна.ua".
Таким образом Ким прокомментировал своей интервью The Independent, в котором заявил, что Киеву следует как можно скорее заключить мир с Россией. Также он отметил, что у Украины нет возможности вернуться к границам 1991 года.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации на Украине
23:12
"Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил свое высказывание глава области.
Кроме того, он подчеркнул, что высказал мнение, которое многие боятся произносить публично.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской сторонами, но настаивает на присутствии европейцев.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Кремль никогда не отказывался от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В Китае обрушились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
23:14
 
В миреКиевУКРАИНАЮрий УшаковВладимир ПутинМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала