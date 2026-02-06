https://1prime.ru/20260206/tes-867251966.html
"Эн+" начинает строительство новой тепловой электростанции в Приангарье
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Эн+" приступает к строительству новой тепловой электростанции в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, бюджет проекта составит не менее 250 миллиардов рублей, заявили в компании. "Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+", ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, приступает к строительству в Усолье-Сибирском новой тепловой электростанции мощностью 690 мегаватт. Проект станет первым крупным объектом тепло- и энергогенерации, построенным в Иркутской обрасти за последние 50 лет", - сказано в сообщении. "Бюджет реализации проекта строительства в Усолье-Сибирском новой тепловой электростанции мощностью 690 мегаватт составит не менее 250 миллиардов рублей", - добавляется там. Мероприятия ведутся в рамках программы Конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). Электростанция конденсационного типа будет состоять из трех энергоблоков. Планируется, что они будут вводиться в эксплуатацию последовательно в период с 2028 по 2029 годы. Объект разместится на площади 52 гектаров рядом с действующей ТЭЦ-11, обсуживаемой "Байкальской энергетической компанией", также входящей в компанию "Эн+". Успешная реализация проекта позволит не только сократить прогнозный дефицит электроэнергии на юго-востоке Сибири, но и обеспечит условия для перспективного развития промышленности, а также позволит создать новые рабочие места в регионе, отмечают в компании. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Эн+" приступает к строительству новой тепловой электростанции в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, бюджет проекта составит не менее 250 миллиардов рублей, заявили в компании.
"Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+", ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, приступает к строительству в Усолье-Сибирском новой тепловой электростанции мощностью 690 мегаватт. Проект станет первым крупным объектом тепло- и энергогенерации, построенным в Иркутской обрасти за последние 50 лет", - сказано в сообщении.
"Бюджет реализации проекта строительства в Усолье-Сибирском новой тепловой электростанции мощностью 690 мегаватт составит не менее 250 миллиардов рублей", - добавляется там.
Мероприятия ведутся в рамках программы Конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). Электростанция конденсационного типа будет состоять из трех энергоблоков. Планируется, что они будут вводиться в эксплуатацию последовательно в период с 2028 по 2029 годы. Объект разместится на площади 52 гектаров рядом с действующей ТЭЦ-11, обсуживаемой "Байкальской энергетической компанией", также входящей в компанию "Эн+".
Успешная реализация проекта позволит не только сократить прогнозный дефицит электроэнергии на юго-востоке Сибири, но и обеспечит условия для перспективного развития промышленности, а также позволит создать новые рабочие места в регионе, отмечают в компании.
"Эн+ Груп
" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале
").
