https://1prime.ru/20260206/titan-867183182.html

"Прорыв России". Мировую авиацию ждет жесткий дефицит металла

"Прорыв России". Мировую авиацию ждет жесткий дефицит металла - 06.02.2026, ПРАЙМ

"Прорыв России". Мировую авиацию ждет жесткий дефицит металла

В наступившем 2026 году совокупная выручка всех авиационных компаний в мире может увеличиться на 4,5% до 1,1 триллиона долларов, чистая прибыль - на 3,7% до 41... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T05:05+0300

2026-02-06T05:05+0300

2026-02-06T05:05+0300

бизнес

сша

китай

iata

boeing

airbus

титан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867183182.jpg?1770343504

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. В наступившем 2026 году совокупная выручка всех авиационных компаний в мире может увеличиться на 4,5% до 1,1 триллиона долларов, чистая прибыль - на 3,7% до 41 миллиардов долларов, установив тем самым новый рекорд, прогнозирует International Air Transport Association (IATA).По ее оценкам, он будет достигнут за счет роста перевозок пассажиров на 4,4% до 5,2 миллиардов человек и грузов - на 2,4% до 71,6 миллионов тонн. Правда, доходность доставки людей не изменится, зато устойчивость транспортировки грузов может укрепится на фоне протекционистской внешнеторговой политики США (играющих большую роль на глобальном авиарынке) благодаря развитию электронной торговли и адаптации мировой торговли к новым реалиям.В IATA ожидают расширения заказов на самолеты со стороны авиаперевозчиков. Возможно, они будут по своим темпам опережать динамику производства. Вместе с тем, IATA придерживается мнения о дефиците лайнеров в количестве 5,3 тысячи единиц и вероятном его увеличении в будущем, хотя в ангарах простаивает почти эквивалентное число самолетов (из-за необходимости проведения капитального ремонта и других причин).Также никуда не уйдут системные проблемы, связанные с выпуском узлов и компонентов для лайнеров. Среди них - подорожание цветных металлов, идущее на протяжении последних лет, сбои в цепочках их поставках и длительные процедуры сертификации для изготавливаемых из них деталей.Особенно сложная ситуация будет сохраняться с титаном: производство титановой губки не только в 2026 году, но в ближайшие несколько лет останется скорей всего на уровне 320 тысяч тонн в год (из-за энергоемкости), полуфабрикатов - не выше 350 тысяч тонн (лом в полной мере губку не заменит и его не так уж и много).Зарубежные авиаконцерны, отказавшиеся от закупок в России, вынуждены выстраивать длительные технологические цепочки, начиная их с закупок титановой губки и затем договариваясь с широким кругом предприятий о их переплавке в слитки с последующим производством из них проката и его обработкой в конечные изделия, готовые к установке на лайнеры.В тяжелых условиях находятся (хотя и не признают их) американский Boeingи европейский Airbus. В США простаивают мощности по выплавке 23,5 тысяч тонн титановой губки в год, импортируется 40 тысяч тонн для дальнейшего выпуска слитков и полуфабрикатов. В Европейском Союзе производится от силы 4 тысячи тонн титановой губки и ввозится 30-40 тысяч тонн.Рост пока идет в КНР – там выпуск титановой губки достиг 256 тысяч тонн, слитков – 160 тысяч тонн. Его ограничивает высокая энергоемкость титанового производства. Несмотря на успехи национальной энергетики, на всех потребителей электричества не хватает. В результате можно ожидать торможения цветной металлургии Китая (успевшей подсадить на свой титан американское и европейское авиастроение) в горизонте пяти-десяти лет.Как следствие, подъем глобального выпуска самолетов не будет компенсирован адекватным снабжением титановыми компонентами (не будем забывать про массовое применение титана в судостроении, атомной энергетике, химическом машиностроении и др.). Вряд ли Airbus и Boeing смогут ускорить выполнение заказов на лайнеры – они не сумеют преодолеть имеющиеся для этого барьеры.Российская авиация здесь станет исключением - в течение пяти лет прогнозируется скачок производства целой гаммы самолетов - МС-21, Sukhoi SuperJet-100, Ту-214, Ил-96 и Ил-114-300. Он в долгосрочной перспективе может привести к расширению спроса на титан в отечественном авиастроении с 10 до 15 тысяч тонн в год.Одновременно будут усиливаться требования к титановым сплавам. Например, для роста весовой отдачи двигателей и надежности функционирования их деталей при высоких температурах потребуется разработка интерметаллических сплавов титана, отличающихся низкой плотностью и большой жаропрочностью.То же самое можно сказать и про конструкции планера и шасси лайнеров - для них будут нужны сплавы с высокой прочностью, которую можно достичь за счет сужения интервалов легирования и уменьшения допустимых содержаний кислорода, азота и углерода, не считая инновационных методов их обработки.Можно с полным основанием предполагать пробуксовку развития мировой авиации, чего нельзя сказать про российскую - у нее точно не будет трудностей с обеспечением титановыми полуфабрикатами. Существующие в нашей стране мощности позволяют полностью удовлетворить потребности всех отечественных заводов по выпуску самолетов.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

https://1prime.ru/20260130/uran-866909451.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

бизнес, сша, китай, iata, boeing, airbus, титан