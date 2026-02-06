https://1prime.ru/20260206/tkachev-867248843.html

Ткачев рассказал о мегапроекте на базе трех горнолыжных курортов

Ткачев рассказал о мегапроекте на базе трех горнолыжных курортов

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Группа "Мантера" планирует создать мегапроект на базе трех горнолыжных курортов - Красная Поляна, Архыз, Лаго-Наки, сообщил председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев. "В фокусе нашей компании сейчас три горнолыжных курорта: Красная Поляна, мы владеем частью её, потом Архыз и Лаго-Наки – три курорта. Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, – на базе этих трёх проектов создать мегапроект", - сообщил Ткачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, создав такую крупную горную инфраструктуру, компания сможет привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс. "Это будет действительно очень удобно для людей, это перемещение с одного курорта на другой и так далее", - заключил он. Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.

Новости

