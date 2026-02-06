Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ткачев рассказал о мегапроекте на базе трех горнолыжных курортов
Ткачев рассказал о мегапроекте на базе трех горнолыжных курортов
туризм
бизнес
россия
красная поляна
архыз
сочи
владимир путин
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Группа "Мантера" планирует создать мегапроект на базе трех горнолыжных курортов - Красная Поляна, Архыз, Лаго-Наки, сообщил председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев. "В фокусе нашей компании сейчас три горнолыжных курорта: Красная Поляна, мы владеем частью её, потом Архыз и Лаго-Наки – три курорта. Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, – на базе этих трёх проектов создать мегапроект", - сообщил Ткачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, создав такую крупную горную инфраструктуру, компания сможет привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс. "Это будет действительно очень удобно для людей, это перемещение с одного курорта на другой и так далее", - заключил он. Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.
красная поляна
архыз
сочи
туризм, бизнес, россия, красная поляна, архыз, сочи, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Красная поляна, Архыз, СОЧИ, Владимир Путин
14:38 06.02.2026
 
Ткачев рассказал о мегапроекте на базе трех горнолыжных курортов

Ткачев: "Мантера" планирует создать мегапроект на базе трех горнолыжных курортов

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров группы Мантера Александр Ткачев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев во время встречи
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Группа "Мантера" планирует создать мегапроект на базе трех горнолыжных курортов - Красная Поляна, Архыз, Лаго-Наки, сообщил председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев.
"В фокусе нашей компании сейчас три горнолыжных курорта: Красная Поляна, мы владеем частью её, потом Архыз и Лаго-Наки – три курорта. Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, – на базе этих трёх проектов создать мегапроект", - сообщил Ткачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, создав такую крупную горную инфраструктуру, компания сможет привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс. "Это будет действительно очень удобно для людей, это перемещение с одного курорта на другой и так далее", - заключил он.
Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКрасная полянаАрхызСОЧИВладимир Путин
 
 
