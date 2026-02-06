Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-06T10:12+0300
2026-02-06T10:23+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основой торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 2 744,76 пункта. В лидерах роста - акции ТГК‑1 (+2,05%), "Генетико" (+1,78%), "Русснефти" (+1,65%), "Инарктики" (+1,29%) и "М.видео" (+1,21%). В лидерах снижения - акции "Самолета" (−0,7%), "Ростелекома" (−0,65%), "Акрона" (−0,39%), "Интер РАО" (−0,27%) и "Озона" (−0,27%). "Российский рынок акций вчера продолжил начатое в среду снижение. По итогам суток потери составили 1,2%. Причины негативных настроений прежние – отсутствие позитивных новостей с переговоров по Украине и опасения, что Банк России либо в феврале, либо на следующем заседании возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Легко была пройдена поддержка 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, однако сил для начала тестирования более важной преграды 2700 у "медведей" не хватило. От 2720 начался разворот вверх, который продолжается сегодня с утра", - рассказал Игорь Соколов из "Алор брокер". Он ожидает, что по итогам пятницы рынок вернется в давно проторгованный диапазон 2750-2800 пунктов. "Уже через неделю ЦБ РФ подведет итоги очередного заседания, а на рынке начинают опасаться, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 16% из-за все еще высокой инфляции – негативный для настроений фактор, который может ограничивать покупки акций", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Хотя переговоры в Абу-Даби и прошли, достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях, отмечаемая сторонами взаимная готовность к конструктиву и дальнейшей проработке спорных вопросов поддерживают среднесрочные позитивные ожидания по геополитике. Учитывая, что рынок акций уже выглядит несколько перепроданным и пока оснований для появления новостного негатива вроде нет, сегодня рынок может попытаться отскочить", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Эксперт допускает возврат индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов.
10:12 06.02.2026 (обновлено: 10:23 06.02.2026)
 
Российский рынок акций умеренно вырос в начале торговой сессии

Индекс Мосбиржи к 10:05 мск вырос на 0,28% к предыдущему закрытию

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
© РИА Новости . Евгений Одиноков
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основой торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 2 744,76 пункта.
В лидерах роста - акции ТГК‑1 (+2,05%), "Генетико" (+1,78%), "Русснефти" (+1,65%), "Инарктики" (+1,29%) и "М.видео" (+1,21%).
В лидерах снижения - акции "Самолета" (−0,7%), "Ростелекома" (−0,65%), "Акрона" (−0,39%), "Интер РАО" (−0,27%) и "Озона" (−0,27%).
"Российский рынок акций вчера продолжил начатое в среду снижение. По итогам суток потери составили 1,2%. Причины негативных настроений прежние – отсутствие позитивных новостей с переговоров по Украине и опасения, что Банк России либо в феврале, либо на следующем заседании возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Легко была пройдена поддержка 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, однако сил для начала тестирования более важной преграды 2700 у "медведей" не хватило. От 2720 начался разворот вверх, который продолжается сегодня с утра", - рассказал Игорь Соколов из "Алор брокер".
Он ожидает, что по итогам пятницы рынок вернется в давно проторгованный диапазон 2750-2800 пунктов.
"Уже через неделю ЦБ РФ подведет итоги очередного заседания, а на рынке начинают опасаться, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 16% из-за все еще высокой инфляции – негативный для настроений фактор, который может ограничивать покупки акций", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Хотя переговоры в Абу-Даби и прошли, достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях, отмечаемая сторонами взаимная готовность к конструктиву и дальнейшей проработке спорных вопросов поддерживают среднесрочные позитивные ожидания по геополитике. Учитывая, что рынок акций уже выглядит несколько перепроданным и пока оснований для появления новостного негатива вроде нет, сегодня рынок может попытаться отскочить", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Эксперт допускает возврат индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов.
 
