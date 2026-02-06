Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России - 06.02.2026
На Западе сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России
На Западе сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России - 06.02.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России
Возобновление взаимодействия между военными ведомствами России и США говорит о желании главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношение с Москвой, заявил... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T11:27+0300
2026-02-06T11:27+0300
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Возобновление взаимодействия между военными ведомствами России и США говорит о желании главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношение с Москвой, заявил Washington Post контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери."Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой — во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными", — говорится в публикации.Кроме того, по словам американского чиновника, у которого издание также взяло комментарий, решение возобновить военное взаимодействие между двумя странами стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. И работа США и России в последние дни "создала основу для дальнейшего диалога", добавил он.Накануне портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
сша, дональд трамп, москва, россия
США, Дональд Трамп, МОСКВА, РОССИЯ
11:27 06.02.2026
 
На Западе сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России

WP: возобновление общения военных говорит о намерении Трампа наладить связи с РФ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Возобновление взаимодействия между военными ведомствами России и США говорит о желании главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношение с Москвой, заявил Washington Post контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери.

"Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой — во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными", — говорится в публикации.
Кроме того, по словам американского чиновника, у которого издание также взяло комментарий, решение возобновить военное взаимодействие между двумя странами стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. И работа США и России в последние дни "создала основу для дальнейшего диалога", добавил он.

Накануне портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.

В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
