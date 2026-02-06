Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт тунца - 06.02.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт тунца
Российский импорт тунцов в 2025 году вырос на 13% - до 32 тысяч тонн, сообщает Рыбный союз на основе данных таможенных служб иностранных государств.
россия, бизнес, вьетнам, таиланд, китай, рыбный союз, фао, рыба
РОССИЯ, Бизнес, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, Рыбный союз, ФАО, рыба
15:44 06.02.2026 (обновлено: 15:45 06.02.2026)
 
Россия увеличила импорт тунца

Рыбный союз: импорт тунца в РФ в 2025 году вырос на 13%, до 32 тысяч тонн

© РИА Новости . Александр Ковалев | Перейти в медиабанкТунец
Тунец - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Тунец. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский импорт тунцов в 2025 году вырос на 13% - до 32 тысяч тонн, сообщает Рыбный союз на основе данных таможенных служб иностранных государств.
"Российский импорт тунцов в 2025 году вырос (год к году) на 13% в весе и на 22% в деньгах", - подсчитали в аналитическом центре Рыбного союза.
Как следует из материалов союза, импорт тунцов в 2025 году составил 32 тысячи против 28 тысяч тонн в 2024 году.
Отмечается, что в натуральном выражении увеличились поставки тунцов в Россию из следующих стран: Вьетнам (+14%), до 11 тысяч тонн, Таиланд (+26%), до 10 тысяч тонн, Китай (+15%), до 8 тысяч тонн. При этом импорт тунцов из Эквадора снизился на 20%, до 3,5 тысяч тонн.
"Динамика поставок в стоимостном выражении может объясняться колебанием мировых цен на тунцов. По данным ФАО, с декабря 2024 по декабрь 2025 года они выросли на 8%", - уточняется в сообщении.
Аналитический центр Рыбного союза добавляет, что импорт тунцов помогает расширению ассортимента на внутреннем рынке. Россия почти не вылавливает тунца, поэтому импортные поставки способствуют повышению его экономической и физической доступности продукции для населения РФ.
Популярность продукции из тунцов у российских потребителей растет: в 2025 году продажи филе тунцов в восьми крупных федеральных торговых сетях увеличились на 65% в натуральном выражении и на 75% в денежном, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных NTech. По данным NTech, продажи консервированного тунца за декабрь 2024 года по май 2025 года выросли на 35% в натуральном выражении (при средней стоимости 815 рублей за килограмм), тогда как рыбные консервы в целом потеряли 8% (при цене 539 рублей за килограмм).
"Российский вылов тунцов в январе-сентябре 2025 года вырос (год к году) на 66%, до 441 тонны, из них 438 тонн добыто в ИЭЗ Мавритании, а три тонны - в ИЭЗ России в Северо-Западной части Тихого океана", - уточняет аналитический центр Рыбного союза.
Заголовок открываемого материала