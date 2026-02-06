Россия увеличила импорт тунца

https://1prime.ru/20260206/tunets-867251501.html

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский импорт тунцов в 2025 году вырос на 13% - до 32 тысяч тонн, сообщает Рыбный союз на основе данных таможенных служб иностранных государств. "Российский импорт тунцов в 2025 году вырос (год к году) на 13% в весе и на 22% в деньгах", - подсчитали в аналитическом центре Рыбного союза. Как следует из материалов союза, импорт тунцов в 2025 году составил 32 тысячи против 28 тысяч тонн в 2024 году. Отмечается, что в натуральном выражении увеличились поставки тунцов в Россию из следующих стран: Вьетнам (+14%), до 11 тысяч тонн, Таиланд (+26%), до 10 тысяч тонн, Китай (+15%), до 8 тысяч тонн. При этом импорт тунцов из Эквадора снизился на 20%, до 3,5 тысяч тонн. "Динамика поставок в стоимостном выражении может объясняться колебанием мировых цен на тунцов. По данным ФАО, с декабря 2024 по декабрь 2025 года они выросли на 8%", - уточняется в сообщении. Аналитический центр Рыбного союза добавляет, что импорт тунцов помогает расширению ассортимента на внутреннем рынке. Россия почти не вылавливает тунца, поэтому импортные поставки способствуют повышению его экономической и физической доступности продукции для населения РФ. Популярность продукции из тунцов у российских потребителей растет: в 2025 году продажи филе тунцов в восьми крупных федеральных торговых сетях увеличились на 65% в натуральном выражении и на 75% в денежном, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных NTech. По данным NTech, продажи консервированного тунца за декабрь 2024 года по май 2025 года выросли на 35% в натуральном выражении (при средней стоимости 815 рублей за килограмм), тогда как рыбные консервы в целом потеряли 8% (при цене 539 рублей за килограмм). "Российский вылов тунцов в январе-сентябре 2025 года вырос (год к году) на 66%, до 441 тонны, из них 438 тонн добыто в ИЭЗ Мавритании, а три тонны - в ИЭЗ России в Северо-Западной части Тихого океана", - уточняет аналитический центр Рыбного союза.

