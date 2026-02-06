Дерзкие слова премьера Польши о России всколыхнули Запад
TEC: слова Туска о причастности РФ к делу Эпштейна стали беспрецедентным шагом
Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Обвинения премьера Польши Дональда Туска в том, что Россия якобы причастна к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, стали попыткой отвлечь от себя внимание, пишет The European Conservative.
"Заинтересованность западного руководства в "русификации" дела Эпштейна возникла не на пустом месте. Сеть Эпштейна связывала высокопоставленных политиков, бизнесменов, ученых и публичных деятелей по всей территории США и Европы. Неудобные вопросы — кто обладал информацией об этом, кто закрывал глаза, кто кого защищал — указывают прямо на самую суть западных властных структур", — говорится в публикации.
Как отмечает автор, попытка перенаправить внимание общества на Москву имеет вполне очевидную цель — переложить ответственность на внешнего противника.
Ранее Туск высказал мнение, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на это утверждение предложил расследовать возможные родственные связи польского премьера и скандального американского финансиста.
В прошлую пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.