Дерзкие слова премьера Польши о России всколыхнули Запад - 06.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260206/tusk-867260539.html
Дерзкие слова премьера Польши о России всколыхнули Запад
Дерзкие слова премьера Польши о России всколыхнули Запад - 06.02.2026, ПРАЙМ
Дерзкие слова премьера Польши о России всколыхнули Запад
Обвинения премьера Польши Дональда Туска в том, что Россия якобы причастна к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, стали попыткой отвлечь от себя... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T23:10+0300
2026-02-06T23:10+0300
польша
сша
дональд туск
рфпи
кирилл дмитриев
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:4398:2473_1920x0_80_0_0_5ee50d19542e204e626b9a7e98d2b63a.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Обвинения премьера Польши Дональда Туска в том, что Россия якобы причастна к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, стали попыткой отвлечь от себя внимание, пишет The European Conservative."Заинтересованность западного руководства в "русификации" дела Эпштейна возникла не на пустом месте. Сеть Эпштейна связывала высокопоставленных политиков, бизнесменов, ученых и публичных деятелей по всей территории США и Европы. Неудобные вопросы — кто обладал информацией об этом, кто закрывал глаза, кто кого защищал — указывают прямо на самую суть западных властных структур", — говорится в публикации.Как отмечает автор, попытка перенаправить внимание общества на Москву имеет вполне очевидную цель — переложить ответственность на внешнего противника.Ранее Туск высказал мнение, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на это утверждение предложил расследовать возможные родственные связи польского премьера и скандального американского финансиста.В прошлую пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231841.html
https://1prime.ru/20260205/rossiya-867214337.html
польша
сша
запад
польша, сша, дональд туск, рфпи, кирилл дмитриев, запад
ПОЛЬША, США, Дональд Туск, РФПИ, Кирилл Дмитриев, ЗАПАД
23:10 06.02.2026
 
Дерзкие слова премьера Польши о России всколыхнули Запад

TEC: слова Туска о причастности РФ к делу Эпштейна стали беспрецедентным шагом

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Дональд Туск. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Обвинения премьера Польши Дональда Туска в том, что Россия якобы причастна к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, стали попыткой отвлечь от себя внимание, пишет The European Conservative.
"Заинтересованность западного руководства в "русификации" дела Эпштейна возникла не на пустом месте. Сеть Эпштейна связывала высокопоставленных политиков, бизнесменов, ученых и публичных деятелей по всей территории США и Европы. Неудобные вопросы — кто обладал информацией об этом, кто закрывал глаза, кто кого защищал — указывают прямо на самую суть западных властных структур", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
06:14
Как отмечает автор, попытка перенаправить внимание общества на Москву имеет вполне очевидную цель — переложить ответственность на внешнего противника.
Ранее Туск высказал мнение, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на это утверждение предложил расследовать возможные родственные связи польского премьера и скандального американского финансиста.
В прошлую пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику
Вчера, 15:46
 
ПОЛЬШАСШАДональд ТускРФПИКирилл ДмитриевЗАПАД
 
 
