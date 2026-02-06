Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больные и опасные": произошедшее на Украине поразило журналиста - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Больные и опасные": произошедшее на Украине поразило журналиста
"Больные и опасные": произошедшее на Украине поразило журналиста - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Больные и опасные": произошедшее на Украине поразило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство в адрес Верховной рады Украины из-за идеи уменьшить минимальный возраст для бракосочетания девушек с 16 до 14 | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство в адрес Верховной рады Украины из-за идеи уменьшить минимальный возраст для бракосочетания девушек с 16 до 14 лет, об этом он написал в соцсети Х."Это очень больные и опасные люди", — написал он.По данным издания "Страна.ua", на минувшей неделе стало известно, что в проекте нового гражданского кодекса Украины содержится предложение о снижении минимального возраста для вступления в брак девушками. При этом условие вступления в брак по такому принципу будет рассматриваться исключительно судом. Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля 2025 года сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди.В августе 2024 года Владимир Зеленскийпризнал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как отметила в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
украина, оон, в мире
УКРАИНА, ООН, В мире
05:18 06.02.2026
 
"Больные и опасные": произошедшее на Украине поразило журналиста

Журналист Боуз раскритиковал идею властей Украины снизить возраст брака с 16 до 14 лет

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство в адрес Верховной рады Украины из-за идеи уменьшить минимальный возраст для бракосочетания девушек с 16 до 14 лет, об этом он написал в соцсети Х.
"Это очень больные и опасные люди", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после авиаудара ВС России
Вчера, 05:55
По данным издания "Страна.ua", на минувшей неделе стало известно, что в проекте нового гражданского кодекса Украины содержится предложение о снижении минимального возраста для вступления в брак девушками. При этом условие вступления в брак по такому принципу будет рассматриваться исключительно судом.
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля 2025 года сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди.
В августе 2024 года Владимир Зеленскийпризнал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как отметила в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после ударов ВС России
4 февраля, 06:15
 
