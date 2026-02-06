Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пришла расплата": в США сделали громкое заявление после речи Зеленского - 06.02.2026
"Пришла расплата": в США сделали громкое заявление после речи Зеленского
2026-02-06T05:21+0300
2026-02-06T05:21+0300
общество
мировая экономика
украина
абу-даби
москва
владимир зеленский
скотт риттер
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. По мнению Скотта Риттера, бывшего аналитика ЦРУ, Владимир Зеленский выглядел жаклим во время интервью французскому каналу France 2, осознавая сложность своей текущей ситуации. Об этом он написал в соцсети X. "Человек, который поощрял войну с Россией и способствовал ее продолжению, теперь плачет, когда приходит расплата", — написал он.Риттер подчеркнул, что Зеленский словно забыл об активной антироссийской риторике, которую использовали многие украинцы, якобы показывая свою силу."Где были ваши слезы, когда "обычные" украинцы требовали крови (Россиян. — Прим. Ред.)?" — поинтересовался Риттер.По его мнению, после всех действий киевского режима не стоит винить Москву за жесткий ответ. На днях Владимир Зеленский дал интервью France 2, указав на то, что если Украина потерпит поражение, то она утратит свою независимость. Несмотря на отсутствие намерений Киева договариваться об урегулировании, Зеленский выразил "надежду" на окончание военных действий в течение года. В минувшую среду и четверг в Абу-Даби прошли вторые переговоры по Украине с участием делегаций из России, США и Украины. Предыдущий раунд состоялся 23-24 января также в Абу-Даби. Переговоры проводились в закрытом формате, без присутствия журналистов.
украина
абу-даби
москва
общество , мировая экономика, украина, абу-даби, москва, владимир зеленский, скотт риттер, цру
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Абу-Даби, МОСКВА, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, ЦРУ
05:21 06.02.2026
 
"Пришла расплата": в США сделали громкое заявление после речи Зеленского

Риттер: Зеленский выглядел жалко на интервью, осознавая свое тяжелое положение

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. По мнению Скотта Риттера, бывшего аналитика ЦРУ, Владимир Зеленский выглядел жаклим во время интервью французскому каналу France 2, осознавая сложность своей текущей ситуации. Об этом он написал в соцсети X.
"Человек, который поощрял войну с Россией и способствовал ее продолжению, теперь плачет, когда приходит расплата", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Готов на все": в Британии предупредили об коварном плане Зеленского
Вчера, 07:32
Риттер подчеркнул, что Зеленский словно забыл об активной антироссийской риторике, которую использовали многие украинцы, якобы показывая свою силу.
"Где были ваши слезы, когда "обычные" украинцы требовали крови (Россиян. — Прим. Ред.)?" — поинтересовался Риттер.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
"Больные и опасные": произошедшее на Украине поразило журналиста
05:18
По его мнению, после всех действий киевского режима не стоит винить Москву за жесткий ответ.
На днях Владимир Зеленский дал интервью France 2, указав на то, что если Украина потерпит поражение, то она утратит свою независимость. Несмотря на отсутствие намерений Киева договариваться об урегулировании, Зеленский выразил "надежду" на окончание военных действий в течение года. В минувшую среду и четверг в Абу-Даби прошли вторые переговоры по Украине с участием делегаций из России, США и Украины. Предыдущий раунд состоялся 23-24 января также в Абу-Даби. Переговоры проводились в закрытом формате, без присутствия журналистов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
В Британии набросились на Зеленского из-за упоминаний в досье Эпштейна
4 февраля, 05:53
 
