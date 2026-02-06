https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231123.html

"Пришла расплата": в США сделали громкое заявление после речи Зеленского

"Пришла расплата": в США сделали громкое заявление после речи Зеленского - 06.02.2026, ПРАЙМ

"Пришла расплата": в США сделали громкое заявление после речи Зеленского

06.02.2026

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. По мнению Скотта Риттера, бывшего аналитика ЦРУ, Владимир Зеленский выглядел жаклим во время интервью французскому каналу France 2, осознавая сложность своей текущей ситуации. Об этом он написал в соцсети X. "Человек, который поощрял войну с Россией и способствовал ее продолжению, теперь плачет, когда приходит расплата", — написал он.Риттер подчеркнул, что Зеленский словно забыл об активной антироссийской риторике, которую использовали многие украинцы, якобы показывая свою силу."Где были ваши слезы, когда "обычные" украинцы требовали крови (Россиян. — Прим. Ред.)?" — поинтересовался Риттер.По его мнению, после всех действий киевского режима не стоит винить Москву за жесткий ответ. На днях Владимир Зеленский дал интервью France 2, указав на то, что если Украина потерпит поражение, то она утратит свою независимость. Несмотря на отсутствие намерений Киева договариваться об урегулировании, Зеленский выразил "надежду" на окончание военных действий в течение года. В минувшую среду и четверг в Абу-Даби прошли вторые переговоры по Украине с участием делегаций из России, США и Украины. Предыдущий раунд состоялся 23-24 января также в Абу-Даби. Переговоры проводились в закрытом формате, без присутствия журналистов.

