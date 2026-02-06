https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231841.html

В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине

В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине - 06.02.2026, ПРАЙМ

В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине

Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько, в беседе с радиостанцией RadioZet посоветовал Владимиру Зеленскому перестать... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T06:14+0300

2026-02-06T06:14+0300

2026-02-06T06:14+0300

общество

мировая экономика

украина

польша

киев

владимир зеленский

марк рютте

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько, в беседе с радиостанцией RadioZet посоветовал Владимиру Зеленскому перестать добиваться отправки европейских солдат на территорию Украины. Генерал выразил ясную позицию о том, что Зеленскому не следует придерживаться этой стратегии. "Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности", — пояснил он.Взгляды Полько были сосредоточены на том, что Киеву следует обратить внимание на высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепления восточных границ Альянса, а не Украины. "В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, а также отношения с американской армией были максимально эффективными", — сказал генерал. В конце января на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал свою идею создания европейской армии на базе Вооруженных сил Украины. МИД России ранее заявил, что размещение войск НАТО на Украине абсолютно недопустимо и может привести к резкой эскалации. Заявления о возможной дислокации контингента стран альянса на Украине, которые звучали в Великобритании и других европейских странах, российское министерство называло провокацией, нацеленной на продолжение конфликта.

https://1prime.ru/20260205/ukraina-867201151.html

https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231123.html

https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867231443.html

украина

польша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, польша, киев, владимир зеленский, марк рютте, нато, мид рф