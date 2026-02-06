https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231841.html
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине - 06.02.2026, ПРАЙМ
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько, в беседе с радиостанцией RadioZet посоветовал Владимиру Зеленскому перестать... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T06:14+0300
2026-02-06T06:14+0300
2026-02-06T06:14+0300
общество
мировая экономика
украина
польша
киев
владимир зеленский
марк рютте
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько, в беседе с радиостанцией RadioZet посоветовал Владимиру Зеленскому перестать добиваться отправки европейских солдат на территорию Украины. Генерал выразил ясную позицию о том, что Зеленскому не следует придерживаться этой стратегии. "Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности", — пояснил он.Взгляды Полько были сосредоточены на том, что Киеву следует обратить внимание на высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепления восточных границ Альянса, а не Украины. "В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, а также отношения с американской армией были максимально эффективными", — сказал генерал. В конце января на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал свою идею создания европейской армии на базе Вооруженных сил Украины. МИД России ранее заявил, что размещение войск НАТО на Украине абсолютно недопустимо и может привести к резкой эскалации. Заявления о возможной дислокации контингента стран альянса на Украине, которые звучали в Великобритании и других европейских странах, российское министерство называло провокацией, нацеленной на продолжение конфликта.
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867201151.html
https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231123.html
https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867231443.html
украина
польша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, польша, киев, владимир зеленский, марк рютте, нато, мид рф
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, МИД РФ
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
Генерал Полько: Зеленский не должен рассчитывать на прибытие европейских солдат на Украину