Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231841.html
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине - 06.02.2026, ПРАЙМ
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько, в беседе с радиостанцией RadioZet посоветовал Владимиру Зеленскому перестать... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T06:14+0300
2026-02-06T06:14+0300
общество
мировая экономика
украина
польша
киев
владимир зеленский
марк рютте
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько, в беседе с радиостанцией RadioZet посоветовал Владимиру Зеленскому перестать добиваться отправки европейских солдат на территорию Украины. Генерал выразил ясную позицию о том, что Зеленскому не следует придерживаться этой стратегии. "Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности", — пояснил он.Взгляды Полько были сосредоточены на том, что Киеву следует обратить внимание на высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепления восточных границ Альянса, а не Украины. "В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, а также отношения с американской армией были максимально эффективными", — сказал генерал. В конце января на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал свою идею создания европейской армии на базе Вооруженных сил Украины. МИД России ранее заявил, что размещение войск НАТО на Украине абсолютно недопустимо и может привести к резкой эскалации. Заявления о возможной дислокации контингента стран альянса на Украине, которые звучали в Великобритании и других европейских странах, российское министерство называло провокацией, нацеленной на продолжение конфликта.
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867201151.html
https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231123.html
https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867231443.html
украина
польша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, польша, киев, владимир зеленский, марк рютте, нато, мид рф
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, МИД РФ
06:14 06.02.2026
 
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине

Генерал Полько: Зеленский не должен рассчитывать на прибытие европейских солдат на Украину

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько, в беседе с радиостанцией RadioZet посоветовал Владимиру Зеленскому перестать добиваться отправки европейских солдат на территорию Украины.
Генерал выразил ясную позицию о том, что Зеленскому не следует придерживаться этой стратегии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Готов на все": в Британии предупредили об коварном плане Зеленского
Вчера, 07:32
"Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности", — пояснил он.
Взгляды Полько были сосредоточены на том, что Киеву следует обратить внимание на высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости укрепления восточных границ Альянса, а не Украины.
"В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, а также отношения с американской армией были максимально эффективными", — сказал генерал.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
"Пришла расплата": в США сделали громкое заявление после речи Зеленского
05:21
В конце января на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал свою идею создания европейской армии на базе Вооруженных сил Украины.
МИД России ранее заявил, что размещение войск НАТО на Украине абсолютно недопустимо и может привести к резкой эскалации. Заявления о возможной дислокации контингента стран альянса на Украине, которые звучали в Великобритании и других европейских странах, российское министерство называло провокацией, нацеленной на продолжение конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
"Торпеду загоняет": в Киеве рассказали о диверсии Зеленского на переговорах
05:30
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАПОЛЬШАКиевВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала