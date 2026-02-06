https://1prime.ru/20260206/ukraina-867232181.html

"Бьются в истерике": на Западе раскрыли необычные итоги интервью Зеленского

"Бьются в истерике": на Западе раскрыли необычные итоги интервью Зеленского - 06.02.2026, ПРАЙМ

"Бьются в истерике": на Западе раскрыли необычные итоги интервью Зеленского

Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T06:22+0300

2026-02-06T06:22+0300

2026-02-06T06:22+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

владимир зеленский

кая каллас

сергей лавров

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания Владимира Зеленского в интервью французскому каналу France 2. Это мнение Меркурис выразил на своем YouTube-канале. "Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести", — отметил он. Меркурис указал на то, что Зеленский сделал несколько утверждений, которые могут вызвать споры, например, значительно занижая данные о потерях среди украинских сил. "Зеленскому придется противостоять реальности того, во что он втянул Украину, того, что он сделал, и столкнуться с последствиями для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч молодых жизней, потерянных или загубленных", — подчеркнул Меркурис.Недавно Зеленский дал интервью телеканалу France 2, где заявил, что с февраля 2022 года Украина потеряла порядка 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а также сообщил, что многие считаются пропавшими без вести. В декабре российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что, согласно различным независимым оценкам, потери ВСУ давно превышают миллион человек и продолжают расти. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов утверждал, что к 2025 году украинская армия могла потерять около 500 тысяч военных, что лишает Киев возможностей для дальнейшей мобилизации.

https://1prime.ru/20260203/ukraina-867140295.html

https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231123.html

https://1prime.ru/20260206/ukraina-867231841.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, кая каллас, сергей лавров, всу