"Бьются в истерике": на Западе раскрыли необычные итоги интервью Зеленского
Меркурис: интервью Зеленского вызвыло истерику у Каи Каллас и других дипломатов ЕС
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания Владимира Зеленского в интервью французскому каналу France 2. Это мнение Меркурис выразил на своем YouTube-канале.
"Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести", — отметил он.
Меркурис указал на то, что Зеленский сделал несколько утверждений, которые могут вызвать споры, например, значительно занижая данные о потерях среди украинских сил.
"Зеленскому придется противостоять реальности того, во что он втянул Украину, того, что он сделал, и столкнуться с последствиями для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч молодых жизней, потерянных или загубленных", — подчеркнул Меркурис.
Недавно Зеленский дал интервью телеканалу France 2, где заявил, что с февраля 2022 года Украина потеряла порядка 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а также сообщил, что многие считаются пропавшими без вести.
В декабре российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что, согласно различным независимым оценкам, потери ВСУ давно превышают миллион человек и продолжают расти. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов утверждал, что к 2025 году украинская армия могла потерять около 500 тысяч военных, что лишает Киев возможностей для дальнейшей мобилизации.