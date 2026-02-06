Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах - 06.02.2026
"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах
"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах - 06.02.2026, ПРАЙМ
"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах
В ходе эфира на YouTube-канале Daniel Davis, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что с каждым новым предложением России об урегулировании конфликта... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T07:17+0300
2026-02-06T07:17+0300
украина
абу-даби
одесса
цру
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В ходе эфира на YouTube-канале Daniel Davis, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что с каждым новым предложением России об урегулировании конфликта Украина будет получать все более невыгодные условия."Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. &lt;…&gt; Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев", — заявил Джонсон. Эксперт также отметил, что никакая помощь союзников не способна предотвратить поражение Украины в этом конфликте. По мнению аналитика, вопрос заключается лишь в том, каким будет это поражение. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
украина
абу-даби
одесса
украина, абу-даби, одесса, цру, в мире
УКРАИНА, Абу-Даби, Одесса, ЦРУ, В мире
07:17 06.02.2026
 
"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах

Джонсон: каждое следующее предложение России для Украины будет хуже предыдущего

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В ходе эфира на YouTube-канале Daniel Davis, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что с каждым новым предложением России об урегулировании конфликта Украина будет получать все более невыгодные условия.
"Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. <…> Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев", — заявил Джонсон.
Эксперт также отметил, что никакая помощь союзников не способна предотвратить поражение Украины в этом конфликте. По мнению аналитика, вопрос заключается лишь в том, каким будет это поражение.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
УКРАИНААбу-ДабиОдессаЦРУВ мире
 
 
