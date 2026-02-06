https://1prime.ru/20260206/ukraina-867232703.html

"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах

"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах - 06.02.2026, ПРАЙМ

"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах

В ходе эфира на YouTube-канале Daniel Davis, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что с каждым новым предложением России об урегулировании конфликта... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T07:17+0300

2026-02-06T07:17+0300

2026-02-06T07:17+0300

украина

абу-даби

одесса

цру

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В ходе эфира на YouTube-канале Daniel Davis, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что с каждым новым предложением России об урегулировании конфликта Украина будет получать все более невыгодные условия."Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. <…> Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев", — заявил Джонсон. Эксперт также отметил, что никакая помощь союзников не способна предотвратить поражение Украины в этом конфликте. По мнению аналитика, вопрос заключается лишь в том, каким будет это поражение. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html

https://1prime.ru/20260129/vsu-866989410.html

украина

абу-даби

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, абу-даби, одесса, цру, в мире