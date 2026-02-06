https://1prime.ru/20260206/ukraina-867232703.html
"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах
"Потеряют Киев": в США сообщили Украине плохие новости о переговорах
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В ходе эфира на YouTube-канале Daniel Davis, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что с каждым новым предложением России об урегулировании конфликта Украина будет получать все более невыгодные условия."Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. <…> Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев", — заявил Джонсон. Эксперт также отметил, что никакая помощь союзников не способна предотвратить поражение Украины в этом конфликте. По мнению аналитика, вопрос заключается лишь в том, каким будет это поражение. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
