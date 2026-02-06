Конфликт на Украине вызвал подорожание электричества в Европе
Минэнерго Сербии: конфликт на Украине привел к подорожанию электричества в 3-5 раз
Линии электропередач. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 фев – ПРАЙМ. Конфликт на Украине привел к подорожанию электроэнергии в 3-5 раз в Европе и спаду экономики, Сербия начала проводить диверсификацию источников энергии, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Глава сербского минэнерго находится на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где участвует в круглом столе по диверсификации источников энергоносителей и минерального сырья.
"С начала вооруженного конфликта на Украине мы видели, что изменения на уровне целого континента не могут быть проведены за ночь. Рост цен электроэнергии в 3-5 раз, как и рост цены газа привели к резкому спаду роста экономики в Европе. Сербия смогла, несмотря на вызовы, сохранить надежность снабжения, и мы начали сильнейшую диверсификацию источников и путей снабжения энергоносителями, чтобы быть устойчивее в будущем", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович.
Сербский министр отметила, что официальный Белград в рамках энергетического перехода привлекает инвестиции в ветрогенераторы и солнечные электростанции (СЭС).
"Энергетический переход невозможен без критического минерального сырья, необходимого для новых технологий, СЭС, ветропарков. В западной Сербии, районе Ядар, находятся крупнейшие подтвержденные европейские залежи лития и лучше всего исследованное месторождение со 158 миллионами тонн и потенциалом годового производства от 56 до 57 тысяч тонн карбонат лития", - напомнила член сербского правительства.
Международный концерн Rio Tinto сообщил в ноябре 2025 года, что замораживает проект "Ядар" по добыче лития на западе Сербии, который вызывал опасения экологов и массовые протесты граждан, но проект останется в стране и продолжит выполнять обязательства перед местными властями и трудоустроенными, сообщила компания.