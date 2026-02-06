https://1prime.ru/20260206/ukraina-867258726.html

Конфликт на Украине вызвал подорожание электричества в Европе

Конфликт на Украине вызвал подорожание электричества в Европе - 06.02.2026, ПРАЙМ

Конфликт на Украине вызвал подорожание электричества в Европе

Конфликт на Украине привел к подорожанию электроэнергии в 3-5 раз в Европе и спаду экономики, Сербия начала проводить диверсификацию источников энергии, заявила | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T22:42+0300

2026-02-06T22:42+0300

2026-02-06T22:42+0300

мировая экономика

сербия

украина

европа

rio tinto

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

БЕЛГРАД, 6 фев – ПРАЙМ. Конфликт на Украине привел к подорожанию электроэнергии в 3-5 раз в Европе и спаду экономики, Сербия начала проводить диверсификацию источников энергии, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Глава сербского минэнерго находится на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где участвует в круглом столе по диверсификации источников энергоносителей и минерального сырья. "С начала вооруженного конфликта на Украине мы видели, что изменения на уровне целого континента не могут быть проведены за ночь. Рост цен электроэнергии в 3-5 раз, как и рост цены газа привели к резкому спаду роста экономики в Европе. Сербия смогла, несмотря на вызовы, сохранить надежность снабжения, и мы начали сильнейшую диверсификацию источников и путей снабжения энергоносителями, чтобы быть устойчивее в будущем", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович. Сербский министр отметила, что официальный Белград в рамках энергетического перехода привлекает инвестиции в ветрогенераторы и солнечные электростанции (СЭС). "Энергетический переход невозможен без критического минерального сырья, необходимого для новых технологий, СЭС, ветропарков. В западной Сербии, районе Ядар, находятся крупнейшие подтвержденные европейские залежи лития и лучше всего исследованное месторождение со 158 миллионами тонн и потенциалом годового производства от 56 до 57 тысяч тонн карбонат лития", - напомнила член сербского правительства. Международный концерн Rio Tinto сообщил в ноябре 2025 года, что замораживает проект "Ядар" по добыче лития на западе Сербии, который вызывал опасения экологов и массовые протесты граждан, но проект останется в стране и продолжит выполнять обязательства перед местными властями и трудоустроенными, сообщила компания.

сербия

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сербия, украина, европа, rio tinto