В России зарегистрировали еще один товарный знак Uniqlo - 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Японский ритейлер одежды, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак Powder feel, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка поступила в Роспатент в сентябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года. Теперь под этим брендом компания сможет продавать в России женскую и мужскую одежду, обувь, головные уборы. Ранее в январе Роспатент также зарегистрировал в России товарный знак "Юникло". Uniqlo - компания по производству одежды. Она была основана в японском городе Ямагути в 1949 году, как текстильная фабрика.
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Uniqlo, торговля
13:54 06.02.2026 (обновлено: 13:55 06.02.2026)
 
В России зарегистрировали еще один товарный знак Uniqlo

Владелец японского бренда Uniqlo зарегистрировал в РФ еще один товарный знак

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМагазин одежды Uniqlo
Магазин одежды Uniqlo - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Магазин одежды Uniqlo. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Японский ритейлер одежды, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак Powder feel, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявка поступила в Роспатент в сентябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года.
Теперь под этим брендом компания сможет продавать в России женскую и мужскую одежду, обувь, головные уборы.
Ранее в январе Роспатент также зарегистрировал в России товарный знак "Юникло".
Uniqlo - компания по производству одежды. Она была основана в японском городе Ямагути в 1949 году, как текстильная фабрика.
