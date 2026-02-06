https://1prime.ru/20260206/uniqlo-867246889.html

В России зарегистрировали еще один товарный знак Uniqlo

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Японский ритейлер одежды, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак Powder feel, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка поступила в Роспатент в сентябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года. Теперь под этим брендом компания сможет продавать в России женскую и мужскую одежду, обувь, головные уборы. Ранее в январе Роспатент также зарегистрировал в России товарный знак "Юникло". Uniqlo - компания по производству одежды. Она была основана в японском городе Ямагути в 1949 году, как текстильная фабрика.

