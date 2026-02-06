https://1prime.ru/20260206/valyuta-867242731.html

ЦБ сообщил о снижении покупок валюты физлицами

ЦБ сообщил о снижении покупок валюты физлицами - 06.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о снижении покупок валюты физлицами

Чистые покупки валюты физлицами в январе сократились до минимума с января 2025 года, составив 36 миллиардов рублей, а в декабре они достигали 49 миллиардов,... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T12:53+0300

2026-02-06T12:53+0300

2026-02-06T12:54+0300

экономика

рынок

финансы

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866556166_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a1f70ab567569dd3799ac15e414167a4.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами в январе сократились до минимума с января 2025 года, составив 36 миллиардов рублей, а в декабре они достигали 49 миллиардов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Нетто-покупки валюты физическими лицами в декабре–январе сократились до минимальных значений с января 2025 года – 49 миллиардов и 36 миллиардов рублей соответственно (в ноябре было куплено валюты на 149 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре."В целом за 2025 год среднемесячные значения покупок составили 93 миллиарда рублей. Суммарно с начала года граждане приобрели иностранной валюты на 1,12 триллиона рулей (год назад – 1,07 триллиона рублей)", - указано там же.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, банки