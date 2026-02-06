Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сообщил о снижении покупок валюты физлицами - 06.02.2026
ЦБ сообщил о снижении покупок валюты физлицами
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами в январе сократились до минимума с января 2025 года, составив 36 миллиардов рублей, а в декабре они достигали 49 миллиардов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Нетто-покупки валюты физическими лицами в декабре–январе сократились до минимальных значений с января 2025 года – 49 миллиардов и 36 миллиардов рублей соответственно (в ноябре было куплено валюты на 149 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре."В целом за 2025 год среднемесячные значения покупок составили 93 миллиарда рублей. Суммарно с начала года граждане приобрели иностранной валюты на 1,12 триллиона рулей (год назад – 1,07 триллиона рублей)", - указано там же.
рынок, финансы, россия, банки
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банки
12:53 06.02.2026 (обновлено: 12:54 06.02.2026)
 
ЦБ сообщил о снижении покупок валюты физлицами

ЦБ: чистые покупки валюты физлицами в январе сократились до минимума за год

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли и американские доллары
Российские рубли и американские доллары - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Российские рубли и американские доллары. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами в январе сократились до минимума с января 2025 года, составив 36 миллиардов рублей, а в декабре они достигали 49 миллиардов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.

"Нетто-покупки валюты физическими лицами в декабре–январе сократились до минимальных значений с января 2025 года – 49 миллиардов и 36 миллиардов рублей соответственно (в ноябре было куплено валюты на 149 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре.

"В целом за 2025 год среднемесячные значения покупок составили 93 миллиарда рублей. Суммарно с начала года граждане приобрели иностранной валюты на 1,12 триллиона рулей (год назад – 1,07 триллиона рублей)", - указано там же.
 
