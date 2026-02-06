В России выросли чистые продажи валюты экспортерами

https://1prime.ru/20260206/valyuta-867242868.html
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты экспортерами в январе составили 5,1 миллиарда долларов увеличившись с 4,7 миллиарда в декабре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в декабре 2025 года составили 4,7 миллиарда долларов США, уменьшившись на 32% месяц к месяцу на фоне снижения цен на нефть и сокращения объемов продаж рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям", - указано в обзоре. "В январе 2026 года чистые продажи рассматриваемых компаний составили 5,1 миллиарда долларов США, увеличившись на 10% месяц к месяцу. Среднедневные чистые продажи увеличились на 61% и составили 342 миллиона долларов США на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней", - говорится там же.
