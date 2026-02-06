Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли чистые продажи валюты экспортерами - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260206/valyuta-867242868.html
В России выросли чистые продажи валюты экспортерами
В России выросли чистые продажи валюты экспортерами - 06.02.2026, ПРАЙМ
В России выросли чистые продажи валюты экспортерами
Чистые продажи валюты экспортерами в январе составили 5,1 миллиарда долларов увеличившись с 4,7 миллиарда в декабре, следует из "Обзора рисков финансовых... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T12:40+0300
2026-02-06T12:56+0300
финансы
сша
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты экспортерами в январе составили 5,1 миллиарда долларов увеличившись с 4,7 миллиарда в декабре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в декабре 2025 года составили 4,7 миллиарда долларов США, уменьшившись на 32% месяц к месяцу на фоне снижения цен на нефть и сокращения объемов продаж рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям", - указано в обзоре. "В январе 2026 года чистые продажи рассматриваемых компаний составили 5,1 миллиарда долларов США, увеличившись на 10% месяц к месяцу. Среднедневные чистые продажи увеличились на 61% и составили 342 миллиона долларов США на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней", - говорится там же.
https://1prime.ru/20260206/valyuta-867242731.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, россия
Финансы, США, Экономика, РОССИЯ
12:40 06.02.2026 (обновлено: 12:56 06.02.2026)
 
В России выросли чистые продажи валюты экспортерами

ЦБ РФ: чистые продажи валюты экспортерами в январе выросли до $5,1 миллиарда

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты экспортерами в январе составили 5,1 миллиарда долларов увеличившись с 4,7 миллиарда в декабре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.
"Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в декабре 2025 года составили 4,7 миллиарда долларов США, уменьшившись на 32% месяц к месяцу на фоне снижения цен на нефть и сокращения объемов продаж рядом компаний, аккумулировавших в предыдущем месяце рублевую ликвидность для выплат купонного дохода по облигациям", - указано в обзоре.
"В январе 2026 года чистые продажи рассматриваемых компаний составили 5,1 миллиарда долларов США, увеличившись на 10% месяц к месяцу. Среднедневные чистые продажи увеличились на 61% и составили 342 миллиона долларов США на фоне меньшего, чем в декабре, количества рабочих дней", - говорится там же.
Российские рубли и американские доллары - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
ЦБ сообщил о снижении покупок валюты физлицами
12:53
 
ЭкономикаФинансыСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала