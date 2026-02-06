Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/vlasti-867228596.html
Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро
Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро - 06.02.2026, ПРАЙМ
Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга определились с планами по строительству семи станций метро в ближайшие годы, сообщил губернатор... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T01:14+0300
2026-02-06T01:14+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867228596.jpg?1770329697
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга определились с планами по строительству семи станций метро в ближайшие годы, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Мы определились с планами по строительству следующих семи станций. В конце прошлого года ввели первый пусковой участок Красносельско-Калининской линии со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная". Строится второй участок – от "Путиловской" до "Каретной" со станциями "Боровая", "Заставская", "Броневая" и "Каретная". Ориентировочная длина составляет семь километров. Срок сдачи намечен на 2030 год", - сказал он в эфире телеканала "78". Губернатор отметил, что город сосредоточил все ресурсы на выполнении взятых обязательств по сооружению метро. "По мере возможностей начинаем действовать на опережение… Это касается и продления Фрунзенско-Приморской линии, и следующих пусковых участков Красносельско-Калининской линии… Один из них пройдет от "Юго-Западной" в сторону Сосновой Поляны. Здесь прорабатываются разные варианты, так как важно учесть весь комплекс вопросов – геологию, транспорт, имущественные отношения. Это направление у нас в приоритете. В течение этого года планируем определиться с конкретной трассировкой. После этого приступим к подготовке градостроительной документации", - сказал Беглов. Он отметил, что на прокладке тоннелей метро работают одновременно пять проходческих комплексов, что существенно увеличило темпы проходки. "За три месяца – ноябрь, декабрь и январь – пятью щитами пройдено 1800 погонных метров. Для сравнения, в 2024-м за весь год в Петербурге было пройдено 1300 погонных метров. За прошлый, 2025 год – 4700 погонных метров. Если пересчитать в расчете на три месяца, то нынешние темпы на 13 процентов выше прошлогодних. И ровно в четыре раза выше темпов позапрошлого", - сказал губернатор.
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
01:14 06.02.2026
 
Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро

Беглов: власти Петербурга определились с планами по строительству семи станций метро

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга определились с планами по строительству семи станций метро в ближайшие годы, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы определились с планами по строительству следующих семи станций. В конце прошлого года ввели первый пусковой участок Красносельско-Калининской линии со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная". Строится второй участок – от "Путиловской" до "Каретной" со станциями "Боровая", "Заставская", "Броневая" и "Каретная". Ориентировочная длина составляет семь километров. Срок сдачи намечен на 2030 год", - сказал он в эфире телеканала "78".
Губернатор отметил, что город сосредоточил все ресурсы на выполнении взятых обязательств по сооружению метро.
"По мере возможностей начинаем действовать на опережение… Это касается и продления Фрунзенско-Приморской линии, и следующих пусковых участков Красносельско-Калининской линии… Один из них пройдет от "Юго-Западной" в сторону Сосновой Поляны. Здесь прорабатываются разные варианты, так как важно учесть весь комплекс вопросов – геологию, транспорт, имущественные отношения. Это направление у нас в приоритете. В течение этого года планируем определиться с конкретной трассировкой. После этого приступим к подготовке градостроительной документации", - сказал Беглов.
Он отметил, что на прокладке тоннелей метро работают одновременно пять проходческих комплексов, что существенно увеличило темпы проходки.
"За три месяца – ноябрь, декабрь и январь – пятью щитами пройдено 1800 погонных метров. Для сравнения, в 2024-м за весь год в Петербурге было пройдено 1300 погонных метров. За прошлый, 2025 год – 4700 погонных метров. Если пересчитать в расчете на три месяца, то нынешние темпы на 13 процентов выше прошлогодних. И ровно в четыре раза выше темпов позапрошлого", - сказал губернатор.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Беглов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала