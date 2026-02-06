https://1prime.ru/20260206/vlasti-867228596.html

Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро

Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро - 06.02.2026, ПРАЙМ

Власти Петербурга определились с планами строительства семи станций метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга определились с планами по строительству семи станций метро в ближайшие годы, сообщил губернатор... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T01:14+0300

2026-02-06T01:14+0300

2026-02-06T01:14+0300

бизнес

санкт-петербург

петербург

александр беглов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867228596.jpg?1770329697

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга определились с планами по строительству семи станций метро в ближайшие годы, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Мы определились с планами по строительству следующих семи станций. В конце прошлого года ввели первый пусковой участок Красносельско-Калининской линии со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная". Строится второй участок – от "Путиловской" до "Каретной" со станциями "Боровая", "Заставская", "Броневая" и "Каретная". Ориентировочная длина составляет семь километров. Срок сдачи намечен на 2030 год", - сказал он в эфире телеканала "78". Губернатор отметил, что город сосредоточил все ресурсы на выполнении взятых обязательств по сооружению метро. "По мере возможностей начинаем действовать на опережение… Это касается и продления Фрунзенско-Приморской линии, и следующих пусковых участков Красносельско-Калининской линии… Один из них пройдет от "Юго-Западной" в сторону Сосновой Поляны. Здесь прорабатываются разные варианты, так как важно учесть весь комплекс вопросов – геологию, транспорт, имущественные отношения. Это направление у нас в приоритете. В течение этого года планируем определиться с конкретной трассировкой. После этого приступим к подготовке градостроительной документации", - сказал Беглов. Он отметил, что на прокладке тоннелей метро работают одновременно пять проходческих комплексов, что существенно увеличило темпы проходки. "За три месяца – ноябрь, декабрь и январь – пятью щитами пройдено 1800 погонных метров. Для сравнения, в 2024-м за весь год в Петербурге было пройдено 1300 погонных метров. За прошлый, 2025 год – 4700 погонных метров. Если пересчитать в расчете на три месяца, то нынешние темпы на 13 процентов выше прошлогодних. И ровно в четыре раза выше темпов позапрошлого", - сказал губернатор.

санкт-петербург

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов