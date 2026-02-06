Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявленные Украиной "белые списки" Starlink не решают проблемы верификации - 06.02.2026, ПРАЙМ
Заявленные Украиной "белые списки" Starlink не решают проблемы верификации
2026-02-06T01:02+0300
2026-02-06T01:15+0300
украина
всу
starlink
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Белые списки терминалов Starlink, заявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, не решают проблемы верификации, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, процесс верификации завязан на алгоритм через приложения "Армия+", и "Дельта", в которые вносятся KIT-номера или UTID терминала Starlink. "Процесс верификации занимает длительное время из- за банального человеческого фактора, а также перегруза приложения "Армия+" и его неготовности", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что чем ближе терминал находится к линии боевого соприкосновения, тем сложнее его учесть. Из-за этого у ВСУ терминалы Starlink отключаются во время боевой работы. "В первую очередь терминалы отключаются у экипажей БПЛА беспилотных сил ВСУ, подразделений связи и позиций непосредственно на передовой, для которых это критично", - добавил сотрудник силовых структур.
украина, всу, starlink
УКРАИНА, ВСУ, Starlink
01:02 06.02.2026 (обновлено: 01:15 06.02.2026)
 
Заявленные Украиной "белые списки" Starlink не решают проблемы верификации

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Белые списки терминалов Starlink, заявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, не решают проблемы верификации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, процесс верификации завязан на алгоритм через приложения "Армия+", и "Дельта", в которые вносятся KIT-номера или UTID терминала Starlink.
"Процесс верификации занимает длительное время из- за банального человеческого фактора, а также перегруза приложения "Армия+" и его неготовности", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что чем ближе терминал находится к линии боевого соприкосновения, тем сложнее его учесть. Из-за этого у ВСУ терминалы Starlink отключаются во время боевой работы. "В первую очередь терминалы отключаются у экипажей БПЛА беспилотных сил ВСУ, подразделений связи и позиций непосредственно на передовой, для которых это критично", - добавил сотрудник силовых структур.
 
