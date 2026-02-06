https://1prime.ru/20260206/vsu-867232466.html

ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области

ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области - 06.02.2026, ПРАЙМ

ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области

ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T06:53+0300

2026-02-06T06:53+0300

2026-02-06T06:53+0300

экономика

россия

финансы

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867232466.jpg?1770349992

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить ГВ "Север", - сказал собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, всу