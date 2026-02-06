https://1prime.ru/20260206/vsu-867232466.html
ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области
2026-02-06T06:53+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить ГВ "Север", - сказал собеседник агентства.
